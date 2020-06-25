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Benzine indirim geliyor

Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi
 25 Haziran 2020 09:25
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Benzine indirim geliyor

Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi.

yenisafak.com'un edindiği bilgilere göre benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.

DÜN 12 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Dün geceyarısı 00:00 dan itibaren benzine 12 kuruş zam gelmişti
Yeni Şafak
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