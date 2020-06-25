Benzine indirim geliyor
Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi
|25 Haziran 2020 09:25
|Yazdır
Uluslararası benzin fiyatlarında dün akşam yaşanan düşüşün ardından iç piyasadaki benzin fiyatları için de indirim gündeme geldi.
yenisafak.com'un edindiği bilgilere göre benzinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim bekleniyor.
DÜN 12 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ
Dün geceyarısı 00:00 dan itibaren benzine 12 kuruş zam gelmişti
7 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Benzine 12 kuruş zam yapıldı
24 Haziran 2020 17:12
|Benzin ve motorine zam yapıldı
22 Haziran 2020 16:45
|Benzin ve motorine zam geliyor
19 Haziran 2020 09:48
|Gaz faturamız yüzde 20 düşecek
14 Haziran 2020 08:10
|Samsun'da ekmeğe yüzde 9 zam getirildi
13 Haziran 2020 23:10
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
12 Haziran 2020 18:17
|Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
11 Haziran 2020 10:07
|Özel okul ücretlerine yüzde 12 zam!
10 Haziran 2020 21:11
|Benzin ve motorine büyük zam geldi
08 Haziran 2020 16:58
|Motosiklet malzemelerinin ithalatında gümrük bedeli artırıldı
07 Haziran 2020 16:36