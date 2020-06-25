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Telefonla yüksek sesle konuşma nedeniyle bıçaklanan kişi öldü
Konya'da cep telefonuyla yüksek sesle konuşma nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada bir kişi öldü.
|25 Haziran 2020 10:15
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Konya'da cep telefonuyla yüksek sesle konuşma nedeniyle çıktığı iddia edilen bıçaklı kavgada bir kişi öldü.
İddiaya göre, merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi'ndeki parka gelen Derviş Bakım (40), burada cep telefonuyla yüksek sesle konuştuğu için kimliği belirsiz bir kişi tarafından uyarıldı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi, çağırdığı arkadaşlarıyla Bakım'ı sopalarla kovaladı.
Kısa bir kovalamacanın ardından Bakım, saldırganlardan biri tarafından bacaklarından bıçaklandı.
Ağır yaralanan Bakım, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.
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