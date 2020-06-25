Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
|25 Haziran 2020 10:16
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Maçoğlu'nun, 22 Haziran'da öksürük ve halsizlik şikayetleri ile Tunceli Devlet Hastanesine başvurduğu ve yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı hatırlatıldı.
Maçoğlu'nun tedavisine hastanenin Kovid-19 hastalarına ait özel olarak izole edilmiş servisinde devam edildiği belirtilen açıklamada, "Genel durumu ilk yatışına göre daha iyi olan hastamızın Bakanlığımız Bilim Kurulunun hazırladığı tedavi rehberleri doğrultusunda tedavisi sürdürülmektedir. Şikayetlerinde gerileme olan hastamızın şu anda yoğun bakım ihtiyacı bulunmamaktadır." bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, vatandaşlara uyarılarda bulunularak salgın süresince maskesiz sokağa çıkılmaması ve sosyal mesafe kurallarına tam olarak uyum gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti
25 Haziran 2020 10:26
|Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı
25 Haziran 2020 10:20
|Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
25 Haziran 2020 10:20
|Metroya maskesiz binmek isteyen kadın ortalığı birbirine kattı
25 Haziran 2020 09:49
|Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370 lira olması normal
25 Haziran 2020 08:47
|HIV ilacı Kovid-19'lu gebelerde umut ışığı
25 Haziran 2020 08:11
|Ahmet Hakan'dan Feyzioğlu yorumu: Tutumu hoşuma gitti
25 Haziran 2020 07:59
|Kapalı iş yerine, boş eve su faturası şoku
25 Haziran 2020 07:45
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
25 Haziran 2020 06:31
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
25 Haziran 2020 00:13