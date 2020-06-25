1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,05 azalışla 114.392,00 puana geriledi.
 25 Haziran 2020 10:18
Yazdır
Borsa, güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,05 azalışla 114.392,00 puana geriledi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 56,91 puan ve yüzde 0,05 değer kaybederek 114.392,00 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42 değer kaybederken, holding endeksi güne yatay başladı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,60 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,97 ile sigorta oldu.

Dün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin artması ile negatif seyreden dünya borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 azalışla 114.448,91 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı, yurt dışında ise ABD'de 1. çeyrek büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, Kovid-19'a ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 116.000 ve 118.000 seviyelerinin direnç olarak güçlendiğini kaydeden analistler, 112.000 ve 110.000'in destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam edeceğini öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Güne başlarken döviz fiyatları
25 Haziran 2020 09:43		 Altın 'düşük faiz ve salgın' ortamında yükselişini sürdürüyor
24 Haziran 2020 23:00
Borsa günü düşüşle tamamladı
24 Haziran 2020 18:17		 Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
24 Haziran 2020 17:39
Altındaki yükseliş ne zamana kadar devam edecek?
24 Haziran 2020 14:27		 Altının gramı 392 lirayı aştı
24 Haziran 2020 11:23
Gün ortası döviz fiyatları
24 Haziran 2020 09:39		 Borsa günü yükselişle tamamladı
23 Haziran 2020 18:35
Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
23 Haziran 2020 17:24		 Dövizde gün sonu fiyatları
23 Haziran 2020 17:20
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Balkondan düşen sosyal medya fenomeni ölümden döndü10:30 - CHP Kurultayında virüs tedbirleri: Yüksek sesle konuşulmayacak10:26 - Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti10:20 - Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı10:20 - Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı10:18 - Borsa, güne yatay başladı10:18 - MSB: PKK/YPG'nin bombalı kamyonetle saldırısı önlendi10:16 - Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor10:15 - Telefonla yüksek sesle konuşma nedeniyle bıçaklanan kişi öldü10:14 - Yeni yasa hazırlığı: Gece alkol satana 320 bin lira ceza
10:08 - Tarihi binayı ateşe verdi, 'Yakmadan duramıyorum' dedi10:03 - Sağlık teknolojilerine destekler sürecek10:02 - FETÖ 'Garibanlar var' mesajıyla örgüt üyeleri için para toplamış09:59 - Konya'nın Hadim ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı09:50 - Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme09:49 - Metroya maskesiz binmek isteyen kadın ortalığı birbirine kattı09:44 - Aldatma (Zina), boşanma davasına dair her şey09:43 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
Benzine indirim geliyor
Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370 lira olması normal
Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
Türkiye'de de satılan, kanser yapan ilaç için firma, 11 milyar dolar tazminat ödeyecek
Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için hazırlıklarını tamamladı
THE listesinde 23 Türk üniversitesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanın insandan dinlenmesi 1
şehriye çorbası 1
pide 1
sude 1
uyku delisi 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 5
hapşırmak 1
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
sık sık saç rengini değiştirmek 2
gözlerini oyma dürtüsü 1
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam