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Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'deki Giresun,Trabzon,Rize ve Artvin için sağanak uyarısında bulunuldu.
 25 Haziran 2020 10:20
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Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz'deki Giresun,Trabzon,Rize ve Artvin için sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Giresun,Trabzon,Rize ve Artvin'in çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olabileceği tahmininde bulunuldu.

Açıklamada, oluşabilecek su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Anadolu Ajansı
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