1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti

Erdoğan'ın sözlerinden etkilenip yurda döndü: 40 günde koronavirüs ilacının yerlisini üretti
 25 Haziran 2020 10:26
Yazdır
Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tedavide kullanılan ve yurt dışından getirilen Favipiravir isimli ilaç Türk bilim insanları tarafından yerli imkanlar ile 40 gün gibi çok kısa bir sürede üretilerek büyük bir başarı sağlandı. İlk numunesinin Bakan Varank'a teslime edildiği ilaç ruhsat işlemlerinin tamamlanmasının ardından koronavirüs hastalarına verilmeye başlanacakken, yurt dışına ihracı da gerçekleştirilecek. Pandemi sürecinde solunum cihazından sonra ilaç tarafında da bağımlılığı sona erdirecek projenin başında ise Doç. Dr. Mustafa Güzel bulunuyor. ABD'de bilimsel çalışmalar yürütürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli ilaç söylemlerinden etkilenerek yurda dönüş yapan Güzel, ilaç için 10 milyon lira gibi bir rakamın harcandığını vurgularken, yerli sentezle üretilen ilacın koronavirüse karşı çok büyük etkisi olduğunun da altını çiziyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altındaki bilim insanları tarafından geliştirilen Favipiravir isimli ilacın yerli sentezi üretildi.

Ruhsatlandırma aşamasına gelen yerli sentez ilacın ilk numunesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a geçtiğimiz günlerde sunuldu.

DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK

Pandemi sürecinde çok kısa bir süre içerisinde yerli solunum cihazı geliştirerek ortaya çıkan ihtiyacı fazlasıyla karşılayıp ürünün ihracına da başlayan Türkiye, Sağlık Bakanlığı'nın ruhsat sürecini tamamlaması ile seri üretime geçilecek ilaç sayesinde dışa bağımlı olmadan tedavi süreçlerini yönetebilecek.

Türk mühendisleri tarafından rekor hızda üretilerek dünyaya ihraç edilen yerli yoğun bakım solunum cihazının ardından yeni bir başarı hikayesinin daha yazıldığı projenin başında ise Doç. Dr. Mustafa Güzel bulunuyor.

40 GÜNDE ÜRETİLDİ

ABD'de bilimsel çalışmalar yürütürken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli ilaç söylemlerinden etkilenerek yurda dönüş yapan Güzel, Zeynep Atabay Taşkent ile koordine ettikleri süreçte ortaya çıkan ilk yerli COVID-19 ilacını 32 kişilik ekiple 40 gün gibi kısa bir sürede ortaya çıkarmayı başardı.

Yerli solunum cihazı da 14 gün gibi kısa bir sürede üretilip ihracına başlanmıştı.
Ruhsatlandırma aşamasında olan ilaca ilişkin Doç. Dr. Mustafa Güzel yenisafak.com'a konuştu;

BİR HAFTAYA RUHSAT SÜRECİ TAMAMLANABİLİR

İlacın halen ruhsat alma sürecinde olduğunu ve ruhsatlandırma sürecinin tamamlanmasıyla tamamen yerli ham madde ile sentezlenmiş bir ilacın ortaya çıkacağını kaydeden Güzel, ruhsatlandırmayla ilgili sürecin haftaya sonuçlanacağını düşündüklerini, sürecin hızlanması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile de bir görüşmelerinin olacağını dile getirdi.

DIŞARIDAN ALIMA GEREK KALMAYACAK

İlacın ruhsatının çıkmasıyla en kısa sürede ihracının da mümkün olduğunu belirten Güzel, iç piyasada ise dışarıdan alınan muadili ilaca gerek kalmayacağını, koronavirüse karşı üretilen yerli ilacın ihtiyaç duyulan tüm noktalara teslim edilmeye başlanacağını aktardı.

AŞI İÇİN TAKVİM 2021

Koronavirüse karşı aşı sürecinin uzun süreceğini ve kendi tahminlerine göre bu üretimin 2021 yılını bulabileceğini dile getiren Güzel, aşı bulunana kadar virüse karşı 3 ilacın ön plana çıktığını bunlardan birisinin ise yerli sentez üretimini yapmayı başardıkları Favipiravir olduğunu ifade eden Güzel, ilacın koronavirüse karşı oldukça etkin olduğunu belirtti.

KORONAVİRÜSE KARŞI ÇOK ETKİLİ

Yerli sentez üretimi gerçekleştirilen ilacın koronavirüse karşı oldukça etkili olduğunun da altını çizen Güzel, ''Bir arkadaşım Covid-19'a yakalandı ve çok ağır geçirdi bu süreci. Kendisini direk bu ilaç ayağa kaldırdı. Bana tedavi sonrası dönüş yaptı: ''Hocam sizlerden Allah razı olsun. Ben koronavirüsü çok ağır geçirdim. Ama bu ilacı kullanarak ayağa kalktım. Hizmetleriniz daim olsun.'' dedi.

YENİ BİR MOLEKÜL BULMADIK

Yeni bir molekül bulmadıklarının yeniden altını çizerek ortaya çıkan kavram tartışmasına da son vermek isteyen Güzel konuşmasını şöyle sürdürdü;

''Daha önce Covid-19'a karaşı kullanılan ilacı yerli imkanlarla ve ham maddeyle geliştirdik. Zaten malum koronavirüs olduktan sonra ülkeler kapandı. Uçaklar çalışmadı, gümrükler kapandı. Dolayısıyla bu tarz olağanüstü durumlar yerli üretimlerin ne kadar kritik olduğun bir kez daha gözler önüne serdi.''

10 MİLYON LİRA HARCANDI

İlacın Atabay Kimya bünyesinde geliştirildiğini belirten Güzel, maliyetine ilişkin ise, TÜBİTAK'ın kendilerine 1.7 milyon lira gibi bütçe sunduğunu, Atabaylar'ın ise ham madde için ciddi bir kaynak kullandığını ve toplamda araştırma ve ürün geliştirme dahil 10 milyon lira gibi bir rakamın harcandığını belirtti.

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya'da ve bazı ülkelerde satışta. Virüslerle mücadele eden Favipiravir'in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve koronavirüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından açıklanmıştı.

Kenan Biter

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
25 Haziran 2020 10:20		 Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı
25 Haziran 2020 10:20
Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
25 Haziran 2020 10:16		 Metroya maskesiz binmek isteyen kadın ortalığı birbirine kattı
25 Haziran 2020 09:49
Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370 lira olması normal
25 Haziran 2020 08:47		 HIV ilacı Kovid-19'lu gebelerde umut ışığı
25 Haziran 2020 08:11
Ahmet Hakan'dan Feyzioğlu yorumu: Tutumu hoşuma gitti
25 Haziran 2020 07:59		 Kapalı iş yerine, boş eve su faturası şoku
25 Haziran 2020 07:45
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
25 Haziran 2020 06:31		 Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
25 Haziran 2020 00:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:32 - Balkondan düşen sosyal medya fenomeni ölümden döndü10:30 - CHP Kurultayında virüs tedbirleri: Yüksek sesle konuşulmayacak10:26 - Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti10:20 - Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı10:20 - Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı10:18 - Borsa, güne yatay başladı10:18 - MSB: PKK/YPG'nin bombalı kamyonetle saldırısı önlendi10:16 - Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor10:15 - Telefonla yüksek sesle konuşma nedeniyle bıçaklanan kişi öldü10:14 - Yeni yasa hazırlığı: Gece alkol satana 320 bin lira ceza
10:08 - Tarihi binayı ateşe verdi, 'Yakmadan duramıyorum' dedi10:03 - Sağlık teknolojilerine destekler sürecek10:02 - FETÖ 'Garibanlar var' mesajıyla örgüt üyeleri için para toplamış09:59 - Konya'nın Hadim ilçesinde 2 mahalle karantinaya alındı09:50 - Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme09:49 - Metroya maskesiz binmek isteyen kadın ortalığı birbirine kattı09:44 - Aldatma (Zina), boşanma davasına dair her şey09:43 - Güne başlarken döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
Benzine indirim geliyor
Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370 lira olması normal
Güvenlik soruşturması düzenlemesine itiraz
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
Türkiye'de de satılan, kanser yapan ilaç için firma, 11 milyar dolar tazminat ödeyecek
Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları için hazırlıklarını tamamladı
THE listesinde 23 Türk üniversitesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
nefret 2
insanın insandan dinlenmesi 1
hastalık hastası 2
Yemeği fazla kaçırmak 1
Rıza Kayaalp 1
uyku delisi 1
kavga 3
İş yaparken söylenen şarkılar 1
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
küpe çiçeği 1
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam