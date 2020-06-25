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CHP Kurultayında virüs tedbirleri: Yüksek sesle konuşulmayacak

CHP'nin corona virüs salgını nedeniyle ertelenen kurultayının 25-26 Temmuz'da yapılacağının açıklanmasının ardından gözler, kurultayda alınacak tedbirlere çevrildi
 25 Haziran 2020 10:30
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CHP Kurultayında virüs tedbirleri: Yüksek sesle konuşulmayacak

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı, 25-26 Temmuz'da Bilkent Üniversitesi'nin açık hava etkinliklerinin düzenlendiği Bilkent Odeon'da toplanacak. İlk gün genel başkan, ikinci gün ise PM'nin 60 üyesinin belirlenmesi için seçim yapılacak.

Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'ın haberine göre , Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, CHP'nin talebi üzerine kurultayda alınacak tedbirlere ilişkin önerilerini önceki akşam partiye gönderdi. Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan tedbirleri içeren yazı, Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi tarafından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunuldu. Kılıçdaroğlu da, bu yazı üzerine kurultayla ilgili nihai kararını vererek ilana çıkılmasını istedi. Bilim Kurulu yazısında, özellikle, alana giriş ve çıkışlarda yoğunluk yaşanmaması için önlem alınması, maksimum sayıda giriş çıkış kapısı açılması istendi. Yazıda, maskesi olmayanların içeri alınmaması ve sosyal mesafenin 1 metre olarak ayarlanması gerektiği, "damlacık bulaşmasını artırabileceğinden yüksek sesle konuşulmaması" gerektiği de vurgulandı Ayrıca sıklıkla kullanılacak alanların düzenli dezenfekte edilmesinin önemine dikkat çekildi. Yazıda, katılımcıların "damlacık bulaşmasını arttırabileceğinden yüksek sesle konuşmaması" gerektiği de vurgulandı. Tedbirler kapsamında kurultaya katılanların listesinin olası bir pozitif vakanın çıkması ihtimaline karşı 14 gün saklı tutulması planlanıyor. Alana girişlerdeki güvenlik uygulamalarının da elle arama yerine X-ray cihazıyla yapılması öngörülüyor.

KAPASİTENİN YARISI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı koordinasyonundaki çalışma grubu da alınacak tedbirlerle ilgili mesaiye başladı. Kurultay alanına; delegeler, PM adayları, diğer partilerden temsilciler, onur konukları ve basın mensuplarının dışında kimsenin alınmaması kararlaştırıldı. Ancak buna rağmen 4 bin kişilik Bilkent Odeon'daki katılımın 2 bin-2 bin 500 kişiye ulaşabileceği öngörülüyor. CHP, iki gün sürecek kurultay alanındaki önlemlerin takibi için de özel ekip kuruyor.
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