1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adana'da polis, su basan hastanede boğulmaktan kurtardığı kadınla buluştu

Kurtarılan Elif Canatar:- "O günü hiç unutamam. Beni kurtaran polisimizin yüzünü görememiştim ama şimdi gördüm. O da artık benim bir evladım gibi. Allah kendisinden razı olsun"
 25 Haziran 2020 10:53
Yazdır

Adana'da sualtı polisi, 6 gün önce sağanak nedeniyle bodrum katını su basan hastanede boğulmaktan kurtardığı kadını evinde ziyaret etti.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki özel bir hastanede bel ağrısı nedeniyle tedavi gören 79 yaşındaki Elif Canatar'ın, 19 Haziran'da sağanak nedeniyle bulunduğu zemin katı su bastı. Burada mahsur kalan ve polis tarafından kurtarılan Canatar, daha sonra kendisini kurtaran dalgıç polise teşekkür etmek istedi.

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Canatar, rahatsızlığı nedeniyle evinden dışarıya çıkamayınca yakınları durumu Adana Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin onayıyla Sualtı Grup Amirliğinde görevli dalgıç polis Kemal Alış ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri Canatar'ı evinde ziyaret etti.

Kendisini kurtaran polisin ziyaretine de gelmesi karşısında mutluluk duyan Canatar, gazetecilere olay günü yaşadıklarını anlattı.

Canatar, bulunduğu odayı bir anda su basmasıyla mahsur kaldığını, kurtulmak için bağırarak yardım istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dayanamayacak duruma geldiğimde polis el feneriyle ışık tutup seslendi. Sakin olmamı söyledikten sonra yanıma gelip beni kurtardı. Kendimden geçmiştim. O günü hiç unutamam. Beni kurtaran polisimizin yüzünü görememiştim ama şimdi gördüm. O da artık benim bir evladım gibi. Allah kendisinden razı olsun."

Kemal Alış da kurtardığı Canatar'ın her zaman yanında olduklarını dile getirerek, yaşlı kadına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsü yenen 11 yaşındaki Sude Naz'ın duygulandıran notu
25 Haziran 2020 12:04		 'Korkusuz korkak filmi' gerçek oldu
25 Haziran 2020 11:53
Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda
25 Haziran 2020 11:51		 'Korona olacaksak memleketimizde olalım"
25 Haziran 2020 11:49
Kovid-19'dan sakınırken kalp krizi hayattan koparabilir
25 Haziran 2020 11:46		 Bilim Kurulu Üyesi'nden 'hisseli kurban kesimi' uyarısı
25 Haziran 2020 11:04
Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti
25 Haziran 2020 10:26		 Doğu Karadeniz'de 4 il için sağanak uyarısı
25 Haziran 2020 10:20
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
25 Haziran 2020 10:20		 Testi pozitif çıkan Belediye Başkanı'nın sağlık durumu iyiye gidiyor
25 Haziran 2020 10:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:19 - Kütahya'da ByLock kullanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı12:17 - Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırılması soruşturmasında bir tutuklama12:08 - İş yerinlerinde Kovid-19'dan sorumlu personel görevlendirilecek12:04 - Koronavirüsü yenen 11 yaşındaki Sude Naz'ın duygulandıran notu12:03 - Soylu, İdlib için toplanan yardım miktarını açıkladı11:54 - Türkiye'de cinsel istismar suçundan aranan iki zanlı Gürcistan'da yakalandı11:54 - Altın fiyatları 'nakit tercihi' ile fren yaptı11:53 - 'Korkusuz korkak filmi' gerçek oldu11:51 - Güvenlik soruşturmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda11:49 - 'Korona olacaksak memleketimizde olalım"
11:46 - Kovid-19'dan sakınırken kalp krizi hayattan koparabilir11:36 - Kovid-19 test sonucunu beklemediler, Bolu'da yakalandılar11:35 - Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 13 bin 247 lira ceza11:26 - Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi11:15 - 'Dolandırıcılık tarihinde askerdim' demişti, parayı çektiği ortaya çıktı11:10 - Engelli AÖF öğrencilerine 'refakatçi, uzaktan okuma ve işaretleme' kolaylığı11:08 - Sağlık Bakanlığı toplumun koronavirüs algısını ölçecek11:06 - 65 yaş üstüne tatil izni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
65 yaş üstüne tatil izni
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
Benzine indirim geliyor
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti
Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370 lira olması normal
Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme
Türkiye'de de satılan, kanser yapan ilaç için firma, 11 milyar dolar tazminat ödeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küpe çiçeği 1
şehriye çorbası 1
insanın insandan dinlenmesi 1
Rıza Kayaalp 1
nefret 2
gözlerini oyma dürtüsü 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 5
İş yaparken söylenen şarkılar 1
bağcıklı ayakkabının ettikleri 2
nazar 1
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam