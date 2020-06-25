MHP, ilçe belediye başkanını listeden düşürdü
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sivas'ın Hafik İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nu belediye başkanları listelerinden düşürdüklerini bildirdi.
|25 Haziran 2020 10:56
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Sivas'ın Hafik İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu'nu belediye başkanları listelerinden düşürdüklerini bildirdi.
Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çuhadaroğlu'nu "partilerinin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle" belediye başkanları listesinden çıkardıklarını kaydetti.
Çuhadaroğlu için Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi Belediye Başkanı Birol Şahin'e işletilen süreç izlenecek. İlk adım olarak MHP'li belediye başkanları listesinden çıkarılan Şahin, için daha sonra disiplin ve partiden ihraç gibi resmi prosedür işletilmişti.
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