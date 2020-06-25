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Engelli AÖF öğrencilerine 'refakatçi, uzaktan okuma ve işaretleme' kolaylığı

Anadolu Üniversitesinin Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinde öğrenimini sürdüren engelli öğrencilerden talepte bulunanlara, evlerinden katıldıkları final sınavları için kolaylık sağlandı- Üniversite yönetimi, 125 öğrenciye refakatçi, 15'ine de uzaktan okuma ve kodlama desteği veriyor
 25 Haziran 2020 11:10
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Engelli AÖF öğrencilerine 'refakatçi, uzaktan okuma ve işaretleme' kolaylığı

- Anadolu Üniversitesince (AÜ), Açıköğretim Sistemi kapsamında dün başlayan 2019-2020 bahar yarıyılı dönem sonu sınavlarına evlerinde girmek isteyen engelli öğrenciler için "uzaktan okuma ve işaretleme" imkanı sunuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında 1 milyonu aşkın öğrenci için 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde internet üzerinden yapılan ara sınavları başarıyla tamamlayan AÜ yönetimi, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin dönem sonu sınavlarını da internet tabanlı düzenleme kararı aldı.

Bunun üzerine 4 bin 80 dezavantajlı öğrenciye ulaşan yetkililer, okuyucu ve kodlama desteği ile refakatçi isteyenlerin talepleri için randevu listesi oluşturdu. Öğrencilerin 125'i refakatçi, 15'i ise uzaktan okuma ve kodlama talebinde bulundu. Diğer öğrenciler ise kendi imkanlarıyla evlerinden internete bağlanarak sınav oluyor.

Pek çok kentteki Açıköğretim bürolarında görevli personel tarafından gerekli önlemler alınarak öğrencilerin evlerinde sınava girmesi sağlanıyor.

Eskişehir'deki AÜ Yunus Emre Yerleşkesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde kurulan elektronik sistem yardımıyla 15 öğrenci için uzaktan okuma ve kodlama desteği veriliyor.

Üniversitelilere video konferansla sağlanan destekle, 8 Temmuz'da sona erecek sınav hizmeti evlerinde gerçekleştiriliyor.

- "Öğrencilerimiz için faydalı her türlü organizasyonu gerçekleştiriyoruz"

AÜ Açıköğretim Fakültesi Yaygın Öğretim Bölümü Yaygın Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Serpil Mutlu Kırlı, AA muhabirine, salgın sürecinde dezavantajlı öğrencilere uzaktan okuyucu ve işaretleyici desteği verdiklerini söyledi.

Öğrencilerin öğretim hayatının aksamaması gerektiğini vurgulayan Kırlı, şöyle konuştu:

"AÜ, öğrencileri için faydalı her türlü organizasyonu gerçekleştiriyor. Pandemi döneminde Açıköğretim Sisteminin ara sınavlarını da başarıyla gerçekleştirmiştik. Final sınavları başladı. Öğrencilerimize Osmanlı Türkçesine Giriş dersi sınavında okuma ve işaretlemede yardımcı oluyorum. Dileyen öğrencilerimiz evlerinden sınava giriyor. Bazen de öğrencilerimizin bulundukları şehirlerde Açıköğretim bürolarındaki arkadaşlarımız onların evine giderek sınavı yapıyor."

Gaziantep'teki evinden sınava giren İlahiyat Önlisans Bölümü 1. sınıf öğrencisi görme engelli Ahmet Duygulu da bu hizmetten memnuniyet duyduğunu anlattı.

Duygulu, "Bazı engelli grupları için okullara gidip sınava girmek zor oluyor. Evimizden sınava girmek bizim için çok önemli." dedi.
Anadolu Ajansı
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