Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2023 Eğitim Vizyon Belgesinde; "Sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılacak ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı açılacaktır. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığında öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlayacaktır." hedefi kamuoyuyla paylaşalı iki yıla yaklaşan bir süre oldu.

Vizyon belgesinin ilanından sonra, Bakan Ziya SELÇUK tarafından farklı tarihlerde yapılan konuşmalarda, formasyon programının kaldırılacağı, her isteyene pedagojik formasyon hakkı vermekle sağlıklı bir yol alınamayacağı ve hatta kurulacak yeni sistemin ücretsiz olarak verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Ancak, gelinen noktada Milli Eğitim Bakanının açıklamalarının neticesi hayata geçmediğinden, üniversite mezunu ya da halen öğrenimlerine devam eden öğrencilerin çaresiz bekleyişi devam etmektedir.

Birçok üniversite biçimlenim eğitimi konusunda ilana çıkmazken, bazı üniversitelerimiz ise pandemi sürecinden dolayı diğer örgün eğitimde olduğu gibi formasyon programını da uzaktan eğitim altyapısı kullanarak vermek amacıyla ilana çıkmaktadır.

Bunlardan birisi de Kilis 7 Aralık Üniversitesi olmuştur. Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından 24 Haziran 2020 tarihinde yapılan duyuruya göre; ilgili üniversitenin Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi bünyesinde 736 öğrenci kontenjanı ile Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (I. Dönem dersleri uzaktan öğretim, II. Dönem dersleri yüz yüze öğretim yoluyla olacak şekilde) açılmasına karar verildiği ilan edilmiş olup, başvuruların ise 24-29 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacağı belirtilmiştir.

Pandemi dolayısıyla uzaktan eğitim altyapılarıyla nitelik bir eğitim vermek için gayret eden yükseköğretim kurumlarının pedagojik formasyon eğitimine yönelik sertifika programını normal şartlarda açmalarında elbette bir sakınca bulunmamaktadır. Fakat, bunu bir yükseköğretim kurumu açıp hizmet sunarken, diğerlerinin Milli Eğitim Bakanının koyduğu hedef ve açıklamaları doğrultusunda beklemede kalmaları uygun olmayan bir durumu ortaya çıkarmaktadır.

Bu kapsamda, üniversitelerarası birliktelik olması ve formasyon programının kısa vadede geleceği hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ortak "yazılı" bir bilgilendirme yapılması son derece yararlı olacaktır.