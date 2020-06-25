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Konya'da polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 13 bin 247 lira ceza
Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 13 bin 247 lira ceza uygulandı.
|25 Haziran 2020 11:35
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Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye 13 bin 247 lira ceza uygulandı.
Selçuklu ilçesinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulmak istenen bir otomobil sürücüsü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçtı.
Kaçan araç, kovalamaca sırasında trafik polisinin aracına çarpınca durduruldu. Polis, sürücü M.G. ile araçta bulunan R.M'yi indirdi.
Otomobil sürücüsü M.G'ye, "alkolmetreyi üflemeyi reddetmek", "kırmızı ışık ihlalinde bulunmak", "ters şeritte ilerlemek" ve "drift yapmak" suçlarından toplamda 13 bin 247 lira para cezası uygulanırken, aracın trafikten men edildiği öğrenildi.
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