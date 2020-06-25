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'Korona olacaksak memleketimizde olalım"

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek için sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, Kapıkule'den ülkeye giriş yapmaya devam ediyor.
 25 Haziran 2020 11:49
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Covid-19 pandemisi nedeniyle üst düzey tedbirlerin uygulandığı Kapıkule Sınır Kapısı'ndan akın akın gelmeye devam eden Türkler, coronaya adeta resti çekerek, "Corona olacaksak vatanımızda olalım" dediler.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşları, yıllık izinlerini memleketlerinde geçirmek üzere Türkiye'ye geliyor. Kapıkule'den ülkeye giriş yapan Türk işçiler, vatanlarına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda giriş yapan araçlar tek tek dezenfekte ediliyor, gelen tüm yolcuların ateşi ölçülüyor. Gümrük yetkililerinden alınana bilgiye göre 24 saatte en az 50 yolcuya örnekleme yöntemiyle testler uygulanıyor. Haziran ayında şu ana kadar 40 binin üzerinde yolcunun ülkeye giriş yaptığı, 25 binin üzerinde de yolcunun ülkeden çıkış yaptığı belirtildi

"KORONA OLACAKSAK VATANIMIZDA OLALIM"

Vatan hasreti ile bu yıl yeniden sıla yolculuğuna çıkan gurbetçiler, "Finlandiya'dan geliyoruz, arkadaş İsveç'ten geliyor. Almanya üzerinden toplandık geldik. Allah izin verirse Konya'ya gideceğiz.

Korona nedeniyle illaki bir tereddüt oluyor. İnsanlar, haberlerden takip ediyorlar, Corona'ya karşı bir tereddüt oluyor. İster istemez insan bir tereddüde giriyor. Acaba gidiyim mi gitmeyim mi? Yolda bir şey olur mu? Kapılarda bir sorun yaşar mıyız? Ama tabii vatan hasreti ağır basıyor. Ne olursa olsun insanın vatanında olsun. corona olacaksak vatanımızda olalım" dediler.
İhlas Haber Ajansı
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