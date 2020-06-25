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Altın fiyatları 'nakit tercihi' ile fren yaptı

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın son dönemde sayıları artan corona vakaları ile yine talep görüyor. Gram altın 390 TL ile rekor seviyelere yakın seyrediyor. Ons altın ise risk iştahının düşük olması nedeniyle yatırımcıların nakit tutmayı tercih etmesine bağlı olarak düne göre düşüş gösterdi.
 25 Haziran 2020 11:54
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Altın fiyatları 'nakit tercihi' ile fren yaptı

Corona virüsü nedeniyle artan likidite ve salgında ikinci dalga endişelerine bağlı olarak altın fiyatları son dönemde yine yükselişe geçti. Dün 1.775 dolar seviyesine yükselen ons altın bugün 1.765 dolar seviyesinde seyrine devam ediyor. Yaşanan gerilemede yatırımcıların nakit tutma tercihi etkili oldu.

Gram altın ise dün 392 TL seviyesinin üzerine çıktıktan sonra günü 388 TL bandında kapatmıştı. Bugün ise 389 TL'den işlem görüyor.

NAKİT TERCİHİ ETKİLİ OLDU

ÜNLÜ & Co bilgi notunda ons altının, nakit tercihinin öne çıkmasıyla geri çekildiği belirtildi. Altının ons fiyatının hafta içindeki güçlü hareketi ile mayıs ayından bu yana devam eden aşağı yönlü kanalını kırmayı başardığı belirtilen notta, "Bu durum kısa vadeli indikatörlerin de güç kazanmasını sağlarken 1.780 dolar ara direnç olmak üzere 1.800 dolar seviyesi en önemli hedef haline gelmiş durumda.

Ancak dolar endeksinin yeniden 97 seviyesini aşması, yükselişin çok hızlı gerçekleşmesi ve corona virüsüne ilişkin algının sıklıkla değişiyor oluşunun kar satışlarına kapı açtığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Kaldı ki risk iştahının düşük olması yatırımcıları nakit tutmaya yöneltirken altının hafta içindeki zirve seviyesinden de uzaklaştığını görüyoruz." denildi.

YILDIRIMTÜRK: FAİZ KARARI ETKİLEYEBİLİR

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yaptığı açıklamada altın fiyatlarında öngörüde bulunmanın oldukça zor olduğunu belirtmişti.

Temmuz ayının ilk haftalarında bir düzeltme hareketi beklediğini sözlerine ekleyen Yıldırımtürk, "O zaman da gram altın 370 TL seviyesine gerileyebilir. Merkez Bankası'nın faizi indirmesi bekleniyor. Eğer sabit bırakırsa dolar kuru geriler. Bu da gram altın fiyatlarını geri çekebilir" açıklamasında bulunmuştu.
Sözcü
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