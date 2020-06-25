'Korkusuz korkak filmi' gerçek oldu
|25 Haziran 2020 11:53
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Hatay'da fiziksel engelli gibi davranan dilenci, zabıta ekiplerini görünce elindeki bastonu bırakıp yürümeye başladı. Yaşanan olay Kemal Sunal'ın Korkusuz Korkak filmindeki meşhur sahneyi akıllara getirdi.
Hatay'da fiziksel engelli gibi davranarak vatandaşların duygularını sömürüp para talep eden dilenci, zabıta ekipleri tarafından yakalandı.
Sağlıklı olduğu ve yürüme güçlüğü çekmediği saptanan dilenciye cezai işlem uygulandı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, fiziksel engelli gibi davranıp, eline aldığı bastonla ilerleyen ve vatandaşların duygularını sömürüp para talep eden bir dilenciyi yakaladı.
YAKALANDIĞINI ANLAYINCA BASTONU BIRAKTI
Merkez Antakya ilçesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan bankaların önünde dilenen, ismi açıklanmayan kişi, suçüstü yakalandı. Dilenci, yakalandığını anlayınca elindeki bastonu bırakıp yürümeye başladı. Zabıta Şube Müdürlüğü zabıta ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler tarafından dilenciye cezai işlem uygulanmasının ardından bölgeden uzaklaştırdı.
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