Soylu, İdlib için toplanan yardım miktarını açıkladı
İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.
|25 Haziran 2020 12:03
|Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|MHP, ilçe belediye başkanını listeden düşürdü
25 Haziran 2020 10:56
|CHP Kurultayında virüs tedbirleri: Yüksek sesle konuşulmayacak
25 Haziran 2020 10:30
|Yeni yasa hazırlığı: Gece alkol satana 320 bin lira ceza
25 Haziran 2020 10:14
|Sağlık teknolojilerine destekler sürecek
25 Haziran 2020 10:03
|Karargahın yoğun mesaisi
25 Haziran 2020 09:30
|'Fizik de siyaset de sabır işidir'
25 Haziran 2020 09:07
|Meclis Başkanlığı seçim tarihi belli oldu
25 Haziran 2020 08:40
|Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
25 Haziran 2020 08:17
|Muhalefetten üç öneriye ret
25 Haziran 2020 07:43
|Libya'ya tapu desteği: Osmanlı arşivlerinden gönderilen belgeler ihtilafları çözecek
25 Haziran 2020 07:15