Koronavirüsü yenen 11 yaşındaki Sude Naz'ın duygulandıran notu
|25 Haziran 2020 12:04
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- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalanan 11 yaşındaki Sude Naz Çetin'in hastaneden taburcu olurken odasında bıraktığı not, sağlık çalışanlarını duygulandırdı.
Ankara Şehir Hastanesi bünyesindeki Çocuk Hastanesinde Kovid-19 teşhisiyle tedavi gören Sude Naz, hastaneden taburcu olurken geride bir not bıraktı.
Minik Sude Naz'ın el yazısıyla yazdığı notu bulan sağlık çalışanları, duygu dolu anlar yaşadı. Hastane çalışanlarına ilgileri için teşekkür eden, onların koronavirüse yakalanmaması için dua eden Sude Naz, kendisinden sonra aynı odada tedavi görecek hastaya da yazdıklarıyla moral verdi.
Sude Naz, tedavi süresince kendisine destek olan sağlık çalışanlarına, "Allah sizi koronadan korusun" temennisinde bulundu.
Zorlu tedavi sürecini atlatarak sağlığına kavuşan Sude Naz Çetin, kendisinden sonra aynı odada kalacak çocuk hastaya ise şu notu bıraktı:
"Bu odaya gelen Kovid kişi bilsin ki bu odadan çıkacak ama biraz sabır lazım. Kendini üzme bu arada. Ben senden önce burada olan Sude Naz, 11 yaşındayım. Ben de Kovid'dim. Sıkılsam da Kovid-19'u yendim. Dediğim gibi, üzülme sakın. Buradaki doktorlar çok başarılı. Umarım Kovid-19'u yenersin."
- "Her yaştan destek gördük, en büyük motivasyonumuz oldular"
11 yaşındaki Minik Sude Naz'ın yazdıkları karşısında duygulanan sağlık çalışanları, buldukları notu Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Aziz Ahmet Surel'e iletti.
Başhekim Surel, tedavisi başarıyla tamamlanan Sude Naz'ın sağlık çalışanlarına yönelik yazdıklarına teşekkürle karşılık verdi. Sürel, şunları kaydetti:
"Bu yaşta bile bizlere moral vermeye çalışan güzel gönüllü çocuklarımız oldukça gelecekten hiç korkmayız biz. Sağ olsunlar bu pandemi sürecinde milletimiz bize destek olmak için çok çabaladı. Her yaştan destek gördük. Bizim en büyük motivasyonumuz oldular. Herkese teşekkür ederiz. Bu küçük yaşında hem sağlık çalışanlarına teşekkür etmeyi hem de kendisinden sonra tedavi olmak üzere aynı hasta odasına gelecek arkadaşına moral vermeyi düşünebilme farkındalığından dolayı Sudenaz'a Ankara Şehir Hastanesi ailesi olarak teşekkür ederiz, eğitim hayatında başarılar ve sağlıklı günler dileriz."
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