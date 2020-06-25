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Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırılması soruşturmasında bir tutuklama
Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi tutuklandı
|25 Haziran 2020 12:17
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Diyarbakır'da kuyumcuların dolandırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kişi tutuklandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının, toptan altın işinde faaliyet gösteren bir firmanın dolandırıcılık yaptığı iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı Z.O, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
Firari 5 şüphelinin de yakalanmasına çalışılıyor.
Kayapınar ilçesinde faaliyet yürüten bir firmanın 15 milyon lira tutarındaki altını kendilerine teslim etmediğini öne süren 3 kuyumcu, firma yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
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