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Manisa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu
|25 Haziran 2020 13:05
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Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Yaraşlı Mahallesi Adala-Sol Sahil Sulama Kanalı içerisinde bir kişinin olduğunu gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kanaldan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini tespit eden ekipler, cesedin kimliğini henüz belirleyemedi.
Ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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