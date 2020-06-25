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Yalova'da FETÖ operasyonunda 10 zanlı adli kontrolle serbest

FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda yakalanan 10 zanlı serbest bırakıldı
 25 Haziran 2020 13:08
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Yalova'da FETÖ operasyonunda 10 zanlı adli kontrolle serbest

Yalova merkezli 6 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 7'si muvazzaf asker 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütünün sözde "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve etkin pişmanlık yasasından faydalanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yalova merkezli Hatay, Kars, İzmir, Siirt ve Muğla'da 15 Haziran'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 2 subay ve 5 astsubay ile 3 emekli astsubay, FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
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