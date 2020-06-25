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'Uçan kale'nin kokpitinde üç bakan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M uçağının bakım ve retrofit faaliyetlerini inceledi- Bakımı yapılan bir A400 M uçağında inceleme yapan bakanlar, "uçan kale"nin kokpitinde çalışmalara ilişkin bilgi aldı
 25 Haziran 2020 13:28
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'Uçan kale'nin kokpitinde üç bakan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M uçağının bakım ve retrofit faaliyetlerini inceledi, uçağın kokpitinde çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldığı ziyarette bakanlar ve komutanları, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında Vali Şehmus Günaydın ve diğer yetkililer karşıladı.

Üs Komutanlığında aldıkları brifingin ardından üç bakan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, A400 M uçağının bakım ve retrofit çalışmalarını yerinde incelemek üzere uçak hangarına geçti.

Vali Günaydın ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da katıldığı ve kentteki yatırımların ele alındığı brifingde, hazır olan havalimanı terminali binasının yenilenmesi, Ankara-Sivas YHT hattının Yerköy'den Kayseri'ye yeni bir hatla ulaştırılması projeleri ile yeni bir lojistik merkezi ve Nevşehir-Kayseri otoyolunun yenilenmesi hususlarının da ele alındığı öğrenildi.

Uçak hangarında 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü yetkilileri tarafından verilen brifingin ardından, Akar, Varank ve Karaismailoğlu, bakımı yapılan Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı bir A400 M uçağında incelemelerde bulundu.

"Uçan kale" olarak nitelendirilen A400 M uçağının kokpitine çıkarak çalışmalara ilişkin bilgi alan bakanlar, yapımı devam eden A400 M uçağı hangar alanında da incelemelerde bulundu.
Anadolu Ajansı
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