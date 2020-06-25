1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mansur Yavaş 'acil' deyip açıkladı: Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Atık suların acil ayrıştırılması lazım ama paralar ANKA Parka gitmiş, Sayın Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor." açıklaması gündemin üst sıralarına yerleşti.
 25 Haziran 2020 13:31
Yazdır

Haber Global'de yayınlanan 'Saynur Tezel ile Kayıt Altında' programına bağlanan Mansur Yavaş, Ankara'daki su ihtiyacı ve altyapı çalışmalarına ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ankara'daki su arıtma ve altyapı çalışmaları için ayrılan paraların ANKA Park'a harcandığını söyleyen Başkan Yavaş, "Tartışma Ankara'daki atık suların ayrılması, her yeri su basıyor. Polatlı'ya verilecek su, şu andaki Aydınlık hattı acil olarak değişmesi lazım. Patlarsa Ankara'nın 3'te biri susuz kalacak. Bizden önceki yönetim asil görevlerini yapmak varken 750 milyon doları ANKA Parkı olmak üzere gereksiz bir sürü yatırım yapıldı. Gerçekten yapılan yatırımlar yapılmamış. Bu insan sağlığını etkileyen bir durum" ifadelerini kullandı.

"Sayın Cumhurbaşkanı bu sudan içiyor"

Mansur Yavaş, Ankara'da arıtılmayan suların İstanbul'daki baraja aktığını belirterek, şunları kaydetti:

Sayın Cumhurbaşkanı bu sudan içiyor. 3 yıl müddetle Ankara'dan tam arıtılmadığı için İstanbul'un Anadolu Yakası kokmuş su içti. Bir belediye başkanı olarak ben gelir gelmez öncelikle insan sağlığını düşünen yatırımlar yapmak durumundayım. İlk olarak göreve geldiğimde ASKİ'den kredi istedik. Komisyonda kabul edildi. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu parayı nerede kullanacağımıza dair bilgi de verdim.

"Ankara'da 16 tane taşkın riski var"

Ben tekrar Meclis'e gittim. Ben bu konuyu proje olarak değil, onların yapmadığı işleri yapmak istedim.Mahkemeye gittim. Mahkeme kararı incelendiği zaman Çevre Bakanlığı'nın Ankara'da 16 tane taşkın riski olduğunu ve insanların öleceğini yazmış. 2021'e kadar yapılması gereken yazı var. 2010 yılında acilen kapasiteyi büyütün diye yazılmış. Biz yapılmayan işler yapılsın diye uğraşıyoruz. Yine Ankara'da insanların çile çektiği İstasyon Caddesi için kredi istedik. MHP tümüyle reddetti.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
14 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib için '50 konut' sözü
25 Haziran 2020 13:31		 'Uçan kale'nin kokpitinde üç bakan
25 Haziran 2020 13:28
Gençlik ve Spor Bakanlığından Çankırı'ya 32 milyon liralık yatırım
25 Haziran 2020 12:33		 Soylu, İdlib için toplanan yardım miktarını açıkladı
25 Haziran 2020 12:03
MHP, ilçe belediye başkanını listeden düşürdü
25 Haziran 2020 10:56		 CHP Kurultayında virüs tedbirleri: Yüksek sesle konuşulmayacak
25 Haziran 2020 10:30
Yeni yasa hazırlığı: Gece alkol satana 320 bin lira ceza
25 Haziran 2020 10:14		 Sağlık teknolojilerine destekler sürecek
25 Haziran 2020 10:03
Karargahın yoğun mesaisi
25 Haziran 2020 09:30		 'Fizik de siyaset de sabır işidir'
25 Haziran 2020 09:07
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:09 - AYM, infaz yasasındaki ikinci başvurunun ilk incelemesini tamamladı14:03 - Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 9 milyon 552 bini geçti14:00 - YÖK, 2015-bahar dönemi ALES geçerliliğini uzatmalı13:58 - Merkez Bankası faizi değiştirmedi13:58 - Cezaevlerinde toplam 91 pozitif vaka buluunuyor13:49 - Soylu'dan 'deprem' açıklaması: Sadece bir evde kısmi yıkık ihbarı var13:34 - Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası13:31 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib için '50 konut' sözü13:31 - Mansur Yavaş 'acil' deyip açıkladı: Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor13:28 - 'Uçan kale'nin kokpitinde üç bakan
13:25 - Borsa, günün ilk yarısında yükseldi13:13 - Van'ın Özalp ilçesinde 5.4 şiddetinde deprem13:08 - Yalova'da FETÖ operasyonunda 10 zanlı adli kontrolle serbest13:07 - İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu13:07 - 1 Temmuz'dan sonra, borcu olanın elektrik ve doğalgazı kesilecek13:05 - Manisa'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu13:03 - Çeyrek altın ne kadar?12:50 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
65 yaş üstüne tatil izni
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
1 Temmuz'dan sonra, borcu olanın elektrik ve doğalgazı kesilecek
Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
Benzine indirim geliyor
Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
Türkiye'de de satılan, kanser yapan ilaç için firma, 11 milyar dolar tazminat ödeyecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lgs'de covidli öğrencinin herkesle beraber sınava girmesi 1
İş yaparken söylenen şarkılar 1
ak parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu 1
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 4
küpe çiçeği 1
gözlerini oyma dürtüsü 1
nazar 1
sık sık saç rengini değiştirmek 2
gram altın 1
Rıza Kayaalp 1
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam