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Bursa'da banka şubesi karantinaya alındı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine banka şubesi karantinaya alındı.
|25 Haziran 2020 14:29
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine banka şubesi karantinaya alındı.
Halkbank Orhangazi Şubesi'nde çalışan bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine banka şubesinde de önlemler alındı. Banka şubesi karantinaya alınırken şube içinde temizlik ve dezenfekte işlemleri başlatıldı.
Bankacılık hizmetleri ise bankanın genel müdürlüğünden gönderilen mobil araçla verilmeye başlandı.
Bankacılık işlemlerinin perşembe ve cuma günü mobil araçtan gerçekleştirileceği, şubenin pazartesiden itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.
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