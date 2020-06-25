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Hatay'da FETÖ'nün gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı

Hatay'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı
 25 Haziran 2020 14:45
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Hatay'da FETÖ'nün gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı

Hatay'da, FETÖ/PDY'nin "gaybubet evi" olarak bilinen hücre evlerine yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Hassa ve İskenderun ilçelerinde FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde, çok sayıda telefon, bilgisayar, flaş ve harici bellek ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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