Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
|25 Haziran 2020 15:15
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Eskişehir'de görülen iki ayrı davada, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle 2 sanığa hapis cezası verildi.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün askeri yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Fatih A, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunmasını yaptı.
Avukatının ise mahkeme salonunda hazır bulunduğu duruşmada, hakkındaki suçlamaları reddeden sanık, beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti, Fatih A'yı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse mahkum etti.
Aynı mahkemede görülen başka bir davada da örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Fatma I. 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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