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Temizlik görevlisinde korona çıktı, filyasyon ekipleri çalışma başlattı

Diyarbakır Ali Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli temizlik elemanının korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, hastanın temas ettiği kişileri belirlemek için çalışma başlattı.
 25 Haziran 2020 15:32
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Temizlik görevlisinde korona çıktı, filyasyon ekipleri çalışma başlattı

Diyarbakır Ali Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli temizlik elemanının korona virüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, hastanın temas ettiği kişileri belirlemek için çalışma başlattı.

Diyarbakır Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli temizlik personeli P.S., halsizlik, öksürük ve ateş şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Yapılan korona virüs testi pozitif çıkan kadın, evinde izolasyona alınırken filyasyon ekipleri de temas ettiği ve belirti gösteren kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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