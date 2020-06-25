Şehir Hatları vapur ücretleri 5 kuruş oldu
İBB tarafından Şehir Hatları vapurları 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 arası 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Amaç corona virüsü sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşacak yoğunluğu azaltmak.
|25 Haziran 2020 15:39
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İBB tarafından Şehir Hatları vapurları 31 Ağustos 2020 tarihine kadar 10:00-16:00 arası 5 kuruş olacak şekilde yeniden fiyatlandırıldı. Amaç corona virüsü sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşacak yoğunluğu azaltmak.
İBB CHP Meclis Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve Grup Sözcüsü Tarık Balyalı'nın verdiği bilgilere göre bazı hatlarda Şehir Hatları vapurlarının ücreti 5 kuruşa düşürüldü.
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