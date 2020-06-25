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Parklara ve 4 camiye virüs nedeniyle 14 gün kapatma kararı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında parklar ve 4 caminin 14 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.
 25 Haziran 2020 16:17
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Parklara ve 4 camiye virüs nedeniyle 14 gün kapatma kararı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında parklar ve 4 caminin 14 gün süreyle kapatıldığı bildirildi.

Nusaybin Kaymakamı Mehmet Balıkçılar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Fırat ile Abdulkadir Paşa mahallesindeki artan ve kaynağı tespit edilmeyen vakalar nedeniyle yeni tedbirler alınmasının uygun görüldüğü bildirildi. Nusaybin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 37'nci karar gereği, yeni tip korona virüse karşı alınan tedbirler kamuoyuyla paylaşıldı. İlçe Müftülüğü ve mahalle muhtarlarına gönderilen kurul kararlarında, Fırat ile Abdulkadir Paşa mahallesindeki artan ve kaynağı tespit edilmeyen vakalar nedeniyle yeni tedbirler alınması uygun görüldüğü açıklandı. Tedbirler kapsamında ilçedeki tüm parkların 24 Haziran tarihinden itibaren 14 gün boyunca şeritlerle kullanıma kapatılması ve parkların aydınlatma lambalarının kapalı tutulması kararı alındığı kaydedilirken, Fırat ve Abdulkadir Paşa mahallelerinde bulunan TOKİ Molla Osman, TOKİ Seyit Feyzullah Cindioğlu, Hacı Nuri Dilmen ve Seyyitler camilerinin 24 Haziran tarihinden itibaren 14 gün boyunca kapatıldığı ifade edildi.
İhlas Haber Ajansı
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