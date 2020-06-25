1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ'nün 'ortaokul öğrencileri' sorumlusuna hapis cezası

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve Samsun ortaokul öğrencileri sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
 25 Haziran 2020 16:40
Yazdır
FETÖ'nün 'ortaokul öğrencileri' sorumlusuna hapis cezası

Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi ve Samsun ortaokul öğrencileri sorumlusu olduğu iddiasıyla yargılanan sanık, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Harun Ç. ile avukatı katıldı.

Harun Ç, pişman olduğunu dile getirerek, beraatini talep etti.

Sanığın daha önceki ifadelerini de göz önünde bulunduran mahkeme heyeti, Harun Ç'yi etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırarak 2 yıl 6 ay hapisle cezalandırdı.

Harun Ç, emniyet ve savcılık ifadelerinde, örgütün küçük yaştaki çocuklara polis ya da asker olma vaadinde bulunduğunu anlatarak, 40'a yakın örgüt üyesini deşifre etmişti.

Öte yandan, aynı mahkemede görülen bir başka davada ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ummuhan S'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Emniyeti bombalayan darbeci pilottan 'darbe girişiminde yer almadım' savunması
25 Haziran 2020 17:23		 MİT, son 11 yılda uluslararası operasyonlarla 170 rehineyi kurtardı
25 Haziran 2020 17:00
Eskişehir'de 2 FETÖ sanığına hapis cezası
25 Haziran 2020 15:15		 Karlov suikastı sanığı, inkar ettiği ByLock'u başka mahkemede itiraf etmiş
25 Haziran 2020 14:51
Hatay'da FETÖ'nün gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı
25 Haziran 2020 14:45		 Adana'da FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
25 Haziran 2020 13:34
Yalova'da FETÖ operasyonunda 10 zanlı adli kontrolle serbest
25 Haziran 2020 13:08		 Kütahya'da ByLock kullanan FETÖ şüphelisi kadın tutuklandı
25 Haziran 2020 12:19
Pençe Harekatı'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildi
25 Haziran 2020 11:26		 Muğla'da FETÖ operasyonunda bir avukat gözaltına alındı
25 Haziran 2020 10:55
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - Bakan Ersoy: Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak17:38 - Başsavcılıktan, Esenyurt'taki sele soruşturma17:26 - Dövizde gün sonu fiyatları17:23 - Emniyeti bombalayan darbeci pilottan 'darbe girişiminde yer almadım' savunması17:20 - Bakan Varank: İstanbul yükselen ekosistemler listesinde 16. sırada17:14 - Bakanlık, hayvanların ırkı, cinsi ve yaşı için uygulama geliştirdi17:07 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı17:00 - MİT, son 11 yılda uluslararası operasyonlarla 170 rehineyi kurtardı16:56 - Benzine 22 kuruş indirim16:45 - Kaymakamdan 'döner' açıklaması: Ekonomik tesisler de var
16:42 - Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık16:40 - FETÖ'nün 'ortaokul öğrencileri' sorumlusuna hapis cezası16:36 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:24 - Ekonomistlerin MB'nin faiz kararı yorumu: 'Bekle-gör' dönemi16:17 - Parklara ve 4 camiye virüs nedeniyle 14 gün kapatma kararı16:14 - Bu ilçede hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak16:14 - İBB, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6.5 milyona satın aldı16:12 - İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin hasar tespiti tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne tatil izni
Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
1 Temmuz'dan sonra, borcu olanın elektrik ve doğalgazı kesilecek
Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme
Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti
Benzine indirim geliyor
Mansur Yavaş 'acil' deyip açıkladı: Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hastalık hastası 2
kavga 3
uyku delisi 1
kısas 1
yorgunluk 1
küpe çiçeği 1
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 5
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 6
bağcıklı ayakkabının ettikleri 2
diş ağrısına tuz basmak 1
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam