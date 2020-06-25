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Kaymakamdan 'döner' açıklaması: Ekonomik tesisler de var

Muğla'nın yüksek fiyatlarla daha önce gündeme gelen turizm cenneti ilçesi Bodrum'da, normalleşme süreci ile sezonu açan ünlü bir otelin plajında 1,5 porsiyon dönerin 370 liradan satılması tepki çekti. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçede lüks yerlerin yanı sıra ekonomik tesislerin de olduğunu söyledi.
 25 Haziran 2020 16:45
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Kaymakamdan 'döner' açıklaması: Ekonomik tesisler de var

Muğla'nın yüksek fiyatlarla daha önce gündeme gelen turizm cenneti ilçesi Bodrum'da, normalleşme süreci ile sezonu açan ünlü bir otelin plajında 1,5 porsiyon dönerin 370 liradan satılması tepki çekti. Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, ilçede lüks yerlerin yanı sıra ekonomik tesislerin de olduğunu söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karantina günleri sonrası yeni normalleşme süreciyle Türkiye'nin dört bir yanından tatilciler Bodrum'a akın etti. Birçok restoran ve kafeterya sosyal mesafe kuralına uyabilmek için masa sayısını azaltırken, plajlarda da şezlong sayısının azaltılması ile fiyatlarda bir miktar yükseliş yaşandı. Turizm sezonunun başlamasıyla birlikte Bodrum, lüks otel ve plajlardaki yüksek fiyatlı yiyecek ve hizmetlerle gündeme geldi. Lahmacunun 75 TL, kuşbaşı pidenin 184 lira, 1,5 porsiyon bir tabak dönerin 370 liraya, bir fincan Türk kahvesin 53 lira olduğu adisyonlar, ulusal basında haber oldu.

'MÜTEVAZI TATİL İMKANI DA MEVCUT'

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, lüks tatilin yanı sıra bütçeye uygun mütevazı tatil imkanlarının da ilçede mevcut olduğunu söyledi. Dünyanın her yerinde turistik bölgelerinde bu durumun yaşandığını belirten Yılmaz, "Bodrum'un özelliği aynı zamanda yerli ve yabancı turiste hitap etmesi, hem çok kaliteli ama pahalı, hem de mütevazı, temiz ama ucuz tatil yapılabilecek tesislere sahip olmasıdır. Herkesin bütçesine göre seçim yapması gerekir. Dünyanın her yerinde bu böyledir" dedi.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı (BODTO) Mahmut Kocadon da, "Bodrum'da her kesime hitap eden otel de var, pansiyon da var, restoran da var. Yaklaşık 3 sene önce lahmacun haberleri çıkmıştı ve kimse bu haberin arkasına bakmadı. Bu lahmacunun değil, hizmetin bedeliydi. Çünkü, lahmacun motor yata istenmişti. Bunlar gelip geçici haberler. Bodrum'da gayet ekonomik yerlerimiz de var" diye konuştu.
DHA
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