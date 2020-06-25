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Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Bayat ilçesine bağlı Aşağı Emirhalil köyünde görüldüğü iddia edilen ve aramalarda izine rastlanılmayan ''aslan'' ile ilgili açıklama yaptı.
 25 Haziran 2020 16:42
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Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık

Çiftçi, "Aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların, kurtlar olduğunu düşünüyorum" dedi.

Çorum Bayat'ın Aşağı Emirhalil köyünde, 10 Haziran'da, meradaki sürüde otlayan 2 büyükbaş, son 2 ayda yabani hayvan saldırısında telef olmuştu.

Sürünün Afganistan uyruklu çobanı, büyükbaşlara saldıran hayvanın aslan olduğunu, cep telefonu kamerası ile fotoğrafını çektiğini iddia etmişti.

2 kadın da ot toplamak için aynı bölgeye gittiklerini, aslana benzeyen yabani hayvan gördüklerini öne sürmüştü. Kayıp hayvanlarını aramak için bölgeye giden 2 kardeş ise aynı yerde yavru aslan gördüklerini iddia etti.

FOTOKAPANLAR YERLEŞTİRİLDİ

İddialar üzerine Aşağı Emirhalil köyünün muhtarı Hasan Durak, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri, aslanın görüldüğü iddia edilen sazlık alanda arama yaptı.

Ayrıca bölge drone'la havadan kontrol edildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise 3 fotokapan yerleştirdi. Köylüler de dürbün ve tüfeklerle bölgeye gidip, arama yaptı. Tüm çalışmalara rağmen görüldüğü öne sürülen aslandan ize rastlanmadı.

''ASLAN OLACAĞINA İHTİMAL VERMİYORUM''

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, aslan görüldüğü iddialarına şaşırdığını belirterek, "Çoban, uzaktan görüntü aldığını ve bunun da aslan olabileceğini iletti. Aslan ve yavrularının da olduğu söylendi.

Biraz daha ilerleseydi bir aslan sürüsünün olduğu da ifade edilecekti. Bu biraz şehir efsanesi haline geldi. Hal böyle olunca da insanlar haliyle endişeye kapıldı. Çünkü hayvanların telef olması insanların silahlanması gündeme geldi. Ben jandarma komutanımızla görüşüp bir araştırma başlatılmasını istedim. Bölgede drone uçuruldu, fotokapanlar yerleştirildi. Yapılan çalışmalarda herhangi bir aslan emaresine rastlamadık. Ben yabani hayvanların kurtlar olduğunu düşünüyorum. Benim değerlendirmem o yönde, bir aslanın olacağına ihtimal vermiyorum" diye konuştu.
DHA
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