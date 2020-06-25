1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Benzine 22 kuruş indirim

Benzin fiyatlarında 26/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 22 kuruş indirim yapıldı.
 25 Haziran 2020 16:56
Yazdır
Benzine 22 kuruş indirim

Benzinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 22 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir'de 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.

- Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Benzine indirim geliyor
25 Haziran 2020 09:25		 Benzine 12 kuruş zam yapıldı
24 Haziran 2020 17:12
Benzin ve motorine zam yapıldı
22 Haziran 2020 16:45		 Benzin ve motorine zam geliyor
19 Haziran 2020 09:48
Gaz faturamız yüzde 20 düşecek
14 Haziran 2020 08:10		 Samsun'da ekmeğe yüzde 9 zam getirildi
13 Haziran 2020 23:10
Borsa, günü yükselişle tamamladı
12 Haziran 2020 18:17		 Otobüs bilet fiyatlarına yüzde 40 indirim geliyor
11 Haziran 2020 10:07
Özel okul ücretlerine yüzde 12 zam!
10 Haziran 2020 21:11		 Benzin ve motorine büyük zam geldi
08 Haziran 2020 16:58
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - Bakan Ersoy: Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak17:38 - Başsavcılıktan, Esenyurt'taki sele soruşturma17:26 - Dövizde gün sonu fiyatları17:23 - Emniyeti bombalayan darbeci pilottan 'darbe girişiminde yer almadım' savunması17:20 - Bakan Varank: İstanbul yükselen ekosistemler listesinde 16. sırada17:14 - Bakanlık, hayvanların ırkı, cinsi ve yaşı için uygulama geliştirdi17:07 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı17:00 - MİT, son 11 yılda uluslararası operasyonlarla 170 rehineyi kurtardı16:56 - Benzine 22 kuruş indirim16:45 - Kaymakamdan 'döner' açıklaması: Ekonomik tesisler de var
16:42 - Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık16:40 - FETÖ'nün 'ortaokul öğrencileri' sorumlusuna hapis cezası16:36 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:24 - Ekonomistlerin MB'nin faiz kararı yorumu: 'Bekle-gör' dönemi16:17 - Parklara ve 4 camiye virüs nedeniyle 14 gün kapatma kararı16:14 - Bu ilçede hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak16:14 - İBB, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6.5 milyona satın aldı16:12 - İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin hasar tespiti tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne tatil izni
Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
1 Temmuz'dan sonra, borcu olanın elektrik ve doğalgazı kesilecek
Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme
Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti
Benzine indirim geliyor
Mansur Yavaş 'acil' deyip açıkladı: Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küpe çiçeği 1
sık sık saç rengini değiştirmek 2
ayaklı gazete 2
şehriye çorbası 2
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
hastalık hastası 2
süet ayakkabı kullanmanın zor olması 1
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 5
nazar 1
25.06.2020 van depremi 1
SON İLANLAR
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam