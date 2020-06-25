Bakanlık, hayvanların ırkı, cinsi ve yaşı için uygulama geliştirdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık hayvan alımında, hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri için uygulama geliştirdi
|25 Haziran 2020 17:14
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Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık hayvan alımında, hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri için uygulama geliştirdi.
Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklama
TÜRKVET'te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması geliştirilerek kullanıma açılmıştır.
Kurbanlık hayvanların sevklerinde, alımında, satımında, kesiminde ve kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan kurban rehberi güncellenerek yayınlanmıştır.
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