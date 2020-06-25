1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakanlık, hayvanların ırkı, cinsi ve yaşı için uygulama geliştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık hayvan alımında, hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri için uygulama geliştirdi
 25 Haziran 2020 17:14
Yazdır
Bakanlık, hayvanların ırkı, cinsi ve yaşı için uygulama geliştirdi

Tarım ve Orman Bakanlığı, kurbanlık hayvan alımında, hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri için uygulama geliştirdi.

Bakanlık'tan konuyla ilgili yapılan açıklama

TÜRKVET'te kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması geliştirilerek kullanıma açılmıştır.

Kurbanlık hayvanların sevklerinde, alımında, satımında, kesiminde ve kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması hakkında vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan kurban rehberi güncellenerek yayınlanmıştır.

2020 kurbanlık rehberi için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
25 Haziran 2020 16:36		 Yeni atanan Vali ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı
25 Haziran 2020 14:41
İBB'nin 5 bin yeni sarı taksi teklifi reddedildi
25 Haziran 2020 14:40		 Cezaevlerinde toplam 91 pozitif vaka bulunuyor
25 Haziran 2020 14:30
Diyarbakır'da taziye ikna ekipleri göreve başladı
25 Haziran 2020 14:28		 YÖK, 2015-bahar dönemi ALES geçerliliğini uzatmalı
25 Haziran 2020 14:00
İzmir genelinde maske takmak artık zorunlu
25 Haziran 2020 13:07		 Kovid-19 test sonucunu beklemediler, Bolu'da yakalandılar
25 Haziran 2020 11:36
Engelli AÖF öğrencilerine 'refakatçi, uzaktan okuma ve işaretleme' kolaylığı
25 Haziran 2020 11:10		 Sağlık Bakanlığı toplumun koronavirüs algısını ölçecek
25 Haziran 2020 11:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:42 - Bakan Ersoy: Amacımız 500'e yakın AVM'yi kütüphanelerle buluşturmak17:38 - Başsavcılıktan, Esenyurt'taki sele soruşturma17:26 - Dövizde gün sonu fiyatları17:23 - Emniyeti bombalayan darbeci pilottan 'darbe girişiminde yer almadım' savunması17:20 - Bakan Varank: İstanbul yükselen ekosistemler listesinde 16. sırada17:14 - Bakanlık, hayvanların ırkı, cinsi ve yaşı için uygulama geliştirdi17:07 - Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı17:00 - MİT, son 11 yılda uluslararası operasyonlarla 170 rehineyi kurtardı16:56 - Benzine 22 kuruş indirim16:45 - Kaymakamdan 'döner' açıklaması: Ekonomik tesisler de var
16:42 - Çorum Valisi Çiftçi: Aslan emaresine rastlamadık16:40 - FETÖ'nün 'ortaokul öğrencileri' sorumlusuna hapis cezası16:36 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri16:24 - Ekonomistlerin MB'nin faiz kararı yorumu: 'Bekle-gör' dönemi16:17 - Parklara ve 4 camiye virüs nedeniyle 14 gün kapatma kararı16:14 - Bu ilçede hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak16:14 - İBB, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6.5 milyona satın aldı16:12 - İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin hasar tespiti tamamlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne tatil izni
Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
1 Temmuz'dan sonra, borcu olanın elektrik ve doğalgazı kesilecek
Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme
Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti
Benzine indirim geliyor
Mansur Yavaş 'acil' deyip açıkladı: Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 6
ben 2.dalga olacağını düşünmüyorum 1
insanın insandan dinlenmesi 1
kırmızı 1
küpe çiçeği 1
bağcıklı ayakkabının ettikleri 2
sık sık saç rengini değiştirmek 2
ak parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu 2
nefret 2
26.06.2020 beşiktaş vs konyaspor maçı 1
SON İLANLAR
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam