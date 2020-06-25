Başsavcılıktan, Esenyurt'taki sele soruşturma
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta meydana gelen selde bir kişinin ölümü, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ölümde sorumluluk tespiti için bilirkişi incelemesi yapılması talimatı verdi
|25 Haziran 2020 17:38
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