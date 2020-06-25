KYK'dan kayıt sildirme duyurusu
Kredi Yurtlar Kurumu, kayıt sildirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımladı
|25 Haziran 2020 17:47
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Kredi Yurtlar Kurumu, kayıt sildirme işlemlerine ilişkin duyuru yayımladı.
2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınmayacak öğrencilerimizin kayıtlarını 6 Temmuz 2020 tarihine kadar sildirmeleri gerekmektedir.
Yurt malzemelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencilerimiz, yurtlara gelmelerine gerek olmaksızın yurt kayıtlarının silinmesine dair talep dilekçelerini İadeli Taahhütlü-APS posta yoluyla yurt müdürlüğüne ulaştırmaları; yurt malzemelerini teslim etmeyen öğrencilerimiz ise bizzat yurt müdürlüklerine başvurmaları halinde kayıt sildirme işlemlerini yaptırabileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü
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