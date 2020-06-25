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Emekli polis 7 bin dolar için öldürülmüş

Bursa'da tarlada ölü bulunan emekli polisin, 7 bin dolar için arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yakalanan cinayet zanlısı adliyeye sevk edilirken, emekli polisin öldürülmeden önceki son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
 25 Haziran 2020 18:43
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Emekli polis 7 bin dolar için öldürülmüş

Bursa'da tarlada ölü bulunan emekli polisin, 7 bin dolar için arkadaşı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Yakalanan cinayet zanlısı adliyeye sevk edilirken, emekli polisin öldürülmeden önceki son anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Kurudere mevkisinde tarlasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasına giden bir vatandaş, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişide darp izine rastlandı. Olay yerindeki incelemelerin ardından bulunan erkek cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Cinayetten hapis yatan emekli polis

Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan erkek cesedi otopsiye alındı. Yapılan incelemenin ardından cesedin 72 yaşındaki İsmet Çatak'a ait olduğu tespit edildi. İznik'te oturan İsmet Çatak'ın emekli polis olduğu ve 9 yıl önce aynı ilçede cinayet işlediği ortaya çıktı. Çatak'ın parasını kaptırdığı G.Ş. isimli kadını Ayasoyfa Caddesi'nde sekiz el ateş ederek öldürdüğü ve 9 yıl hapis yattıktan sonra geçen yılbaşında tahliye olduğu öğrenildi.

Yakın arkadaşı tarafından öldürüldü

Yapılan otopside olayın yaklaşık 24 saat önce İsmet Çatak'ın başına demir çubuk ile vurularak işlendiği belirlenirken, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, Bursa şehirlerarası terminalinin çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. İsmet Çatak'ın yakın arkadaşı olan A.T. (49) ile buluştuğunu tespit etti. A.T.'nin otomobil kiraladığını tespit eden ekipler, A.T.'yi paralarla birlikte kaldığı evde yakaladı. Gözaltına alınan A.T., Çatak'la cezaevinden tanıştığını ve arazi almak için kandırdıktan sonra onu öldürüp paralarını aldığını itiraf etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen A.T., basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Öldürülen emekli polisin son anları ise Bursa şehirlerarası terminalindeki güvenlik kameralarına yansıdı.
İhlas Haber Ajansı
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