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Haziran ayında kartopu keyfi

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen vatandaşlar kartopu oynamanın keyfini yaşıyor.
 25 Haziran 2020 18:46
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Haziran ayında kartopu keyfi

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi bölgesinde haziran ayının sonuna gelinmesine rağmen vatandaşlar kartopu oynamanın keyfini yaşıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bulunan Karabet Geçidi bölgesinde haziran ayı sonunda da kar manzaraları yaşanıyor. Yer yer kar yığınlarının olduğu bölgeye giden vatandaşlar karda kaymanın ve kartopu oynamanın tadını çıkarırken, ilginç görüntüler de ortaya çıkarıyor.

Yoldan geçen vatandaşlar gördükleri kar karşısında şaşırırken, araçlarından inip özçekim yapıyor. Kardelenlerin de çiçek açtığı bölgede fotoğraf çeken vatandaşlar, gördükleri manzaraya hayran kalıyor.
İhlas Haber Ajansı
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