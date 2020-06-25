Savcıların adını kullanarak dolandırdılar, yakalanmaları için soruşturma başlatıldı
|25 Haziran 2020 18:56
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Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz ile diğer savcıların isimlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların yakalanmasına yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı kişilerin, Başsavcı Yılmaz, Başsavcı Vekili Vedat Kadri Özüer ve diğer cumhuriyet savcılarının, isim ve sicil numaralarını kullanarak dolandırmak istedikleri kişilere, isimlerinin FETÖ/PDY soruşturmalarında geçtiğini söyledikleri ve bu soruşturmalardan kurtarmayı vaadiyle para talebinde bulundukları kaydedildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, fail ya da faillerin tespiti için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ne cumhuriyet başsavcısı ne cumhuriyet başsavcı vekili ne de cumhuriyet savcılarının, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na ve yasalarına aykırı davranışlarda ve maddi menfaat teminine yönelik bir talepte bulunmaları düşünülemez. Bu sebeple bu kişilerin isimleri kullanılarak yapılan hiçbir talebe ve verilen vaatlere itibar edilmemesi, kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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