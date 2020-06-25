1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başkentte YKS için toplu ulaşım ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
 25 Haziran 2020 19:47
Yazdır
Başkentte YKS için toplu ulaşım ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencilere, velilere ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran'da öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri, EGO Genel Müdürlüğüne ait Ankaray, otobüs ve metrolardan ücretsiz yararlanacak.

Sınavın yapılacağı tarihlerde, EGO otobüsleri ve raylı sistemler tam kapasite çalışacak.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kongreye katılan delegenin testi pozitif çıktı
25 Haziran 2020 19:53		 Bu ilçede hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak
25 Haziran 2020 19:39
Vakalar iyileşti, iki köy ve 14 mahallede karantina sona erdi
25 Haziran 2020 19:37		 Denizden çıkan turistler yangını söndürmeye gitti
25 Haziran 2020 19:05
Haziran ayında kartopu keyfi
25 Haziran 2020 18:46		 Döneri, pideyi 10 katı fiyatına sattılar Bodrum'u karıştırdılar
25 Haziran 2020 17:48
Kaymakamdan 'döner' açıklaması: Ekonomik tesisler de var
25 Haziran 2020 16:45		 Parklara ve 4 camiye virüs nedeniyle 14 gün kapatma kararı
25 Haziran 2020 16:17
İstanbul ve Bursa'daki sel felaketinin hasar tespiti tamamlandı
25 Haziran 2020 16:12		 Van Valisi depremin bilançosunu açıkladı
25 Haziran 2020 15:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:51 - Yeni vaka sayısı bugün de 1500 sınırında20:46 - Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor20:37 - KYK'dan kayıt sildirme duyurusu20:34 - 2'nci ve 3'üncü lig maçları da başlıyor20:31 - Bakan Akar: Türkler ve Kürtler et ve tırnak gibidir20:20 - Burak Akkul: Yaşadıklarımı bilseniz camdan dışarı burnunuzu çıkarmazsınız20:05 - 'Mavi ekonomide Türkiye'nin payını daha da artıracağız'19:53 - Kongreye katılan delegenin testi pozitif çıktı19:47 - Başkentte YKS için toplu ulaşım ücretsiz19:39 - Bu ilçede hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak
19:37 - Vakalar iyileşti, iki köy ve 14 mahallede karantina sona erdi19:27 - İşitme engelliler için özel maske üretildi19:18 - Şüpheli kovalarken düşen polisten acı haber geldi19:12 - YKS'de adaylar, dezenfektanlı mendille virüs'e karşı önlem alacak19:05 - Denizden çıkan turistler yangını söndürmeye gitti18:56 - Savcıların adını kullanarak dolandırdılar, yakalanmaları için soruşturma başlatıldı18:46 - Haziran ayında kartopu keyfi18:43 - Emekli polis 7 bin dolar için öldürülmüş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne tatil izni
Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
1 Temmuz'dan sonra, borcu olanın elektrik ve doğalgazı kesilecek
Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti
Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme
Mansur Yavaş 'acil' deyip açıkladı: Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor
Benzine indirim geliyor
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sık sık saç rengini değiştirmek 2
diş ağrısına tuz basmak 1
27.06.2020 trabzonspor vs ankaragücü maçı 1
İş yaparken söylenen şarkılar 1
ayaklı gazete 2
max kruse 1
hastalık hastası 2
yorgunluk 1
27.06.2020 fenerbahçe vs btc türk y.malatyaspor maçı 1
sude 1
SON İLANLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi 126 İtfaiye Eri alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam