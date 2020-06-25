1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2'nci ve 3'üncü lig maçları da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2'nci ve 3'üncü lig maçlarının 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verdi.
 25 Haziran 2020 20:34
Yazdır
2'nci ve 3'üncü lig maçları da başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 18 Temmuz'dan itibaren devam etmesi kararını kesinleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, 2. ve 3. Lig hakkında kesin kararını duyurdu. Bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının 18 Temmuz tarihinden itibaren oynanacağı kararını kesinleştirdiğini açıkladı. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.

Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Satrançta iki 'büyük usta' online maçta karşılaşacak
25 Haziran 2020 08:35		 Caner Erkin Fenerbahçe'yle anlaştı
24 Haziran 2020 09:08
Galatasaray'ın borcu açıklandı
20 Haziran 2020 17:26		 Akhisarspor'da 11 kişide koronavirüs tespit edildi
20 Haziran 2020 13:22
UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı alan kulüpler belli oldu
19 Haziran 2020 21:32		 Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu
18 Haziran 2020 23:27
Gençlik ve Spor Bakanı Muslera'yı hastanede ziyaret etti
18 Haziran 2020 09:50		 İstanbul, gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak
17 Haziran 2020 16:40
TFF Başkanı Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti
17 Haziran 2020 15:46		 Trabzonspor CAS'a itirazda bulundu
16 Haziran 2020 14:44
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:51 - Yeni vaka sayısı bugün de 1500 sınırında20:46 - Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor20:37 - KYK'dan kayıt sildirme duyurusu20:34 - 2'nci ve 3'üncü lig maçları da başlıyor20:31 - Bakan Akar: Türkler ve Kürtler et ve tırnak gibidir20:20 - Burak Akkul: Yaşadıklarımı bilseniz camdan dışarı burnunuzu çıkarmazsınız20:05 - 'Mavi ekonomide Türkiye'nin payını daha da artıracağız'19:53 - Kongreye katılan delegenin testi pozitif çıktı19:47 - Başkentte YKS için toplu ulaşım ücretsiz19:39 - Bu ilçede hafta sonu sokağa çıkma yasağı olmayacak
19:37 - Vakalar iyileşti, iki köy ve 14 mahallede karantina sona erdi19:27 - İşitme engelliler için özel maske üretildi19:18 - Şüpheli kovalarken düşen polisten acı haber geldi19:12 - YKS'de adaylar, dezenfektanlı mendille virüs'e karşı önlem alacak19:05 - Denizden çıkan turistler yangını söndürmeye gitti18:56 - Savcıların adını kullanarak dolandırdılar, yakalanmaları için soruşturma başlatıldı18:46 - Haziran ayında kartopu keyfi18:43 - Emekli polis 7 bin dolar için öldürülmüş
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
65 yaş üstüne tatil izni
Ankara'da polis memuruna saldırı, bir anda yere yığıldı
Metin Feyzioğlu: Paylaşmaz olaydım o fotoğrafı
1 Temmuz'dan sonra, borcu olanın elektrik ve doğalgazı kesilecek
Erdoğan'ın çağrısı ile yurda döndü, Virüs için kullanılan ilacı üretti
Tapu ve Kadastro personeli için önemli düzenleme
Mansur Yavaş 'acil' deyip açıkladı: Cumhurbaşkanı da bu sudan içiyor
Benzine indirim geliyor
Bahçeli'nin Türköne çıkışının şifreleri
İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ak parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu 2
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 4
maske takmak 2
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 1
yağmur 1
Yeni yasa hazırlığı 1
hagi,fenerbahçe'yi yenmemiz için bize para verdi 5
diş ağrısına tuz basmak 1
gözlerini oyma dürtüsü 1
Yemeği fazla kaçırmak 1
SON İLANLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi 126 İtfaiye Eri alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam