2'nci ve 3'üncü lig maçları da başlıyor
|25 Haziran 2020 20:34
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Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 18 Temmuz'dan itibaren devam etmesi kararını kesinleştirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, 2. ve 3. Lig hakkında kesin kararını duyurdu. Bugün yapılan TFF Yönetim Kurulu toplantısının ardından TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarının 18 Temmuz tarihinden itibaren oynanacağı kararını kesinleştirdiğini açıkladı. TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin Yönetim Kurulu toplantısını gerçekleştirmiştir.
Toplantıda Yönetim Kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir.
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kalan müsabakaların programı en kısa zamanda kamuoyuna duyurulacaktır."
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