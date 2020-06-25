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Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
 25 Haziran 2020 20:46
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Yunanistan ölüme terk ediyor, Türk askeri kurtarıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 62 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Deveboynu Burnu açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri, 62 düzensiz göçmeni lastik bot içerisinde Türk Karasularına geri iterek ölüme terk etti.

Türk Sahil Güvenlik ekipleri 62 düzensiz göçmeni kurtararak Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde bulunan Sahil Güvenlik Karakoluna getirdi.
İhlas Haber Ajansı
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