ÖSYM Başkanı Aygün: YKS için bütün hazırlıklar tamam
|25 Haziran 2020 21:05
|Yazdır
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını, hazırlıkları tamamladıklarını belirtti.
Aygün, 27-28 Haziran'da yapılacak YKS ile ilgili hazırlanan bilgilendirici animasyonu Twitter hesabından paylaştı.
Prof. Dr. Aygün, paylaşımda "Hafta sonu gerçekleştireceğimiz 2020-YKS için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri aldık, hazırlıklarımızı tamamladık. Sınava katılacak bütün adaylarımıza başarılar, sınav görevlilerimize de kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Paylaşılan bilgilendirici animasyonda şu bilgilere yer verildi:
"Sınav öncesi tüm sınav merkezlerimiz dezenfekte edilecektir. Sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçesine alınmayacaktır. Bu yüzden yalnızca bir yakınınızla gelmelisiniz. Okul bahçeleri girişinde ve önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin adayları bıraktıktan sonra bu alanlardan ayrılmaları önem arz etmektedir. Sınav öncesi maske ve dezenfektan dağıtımı ÖSYM tarafından yapılacağı gibi isterseniz kendi maske ve dezenfektanınızla da sınava girebilirsiniz.
Sınav başlangıç saatinden 1 saat 15 dakika öncesinde sınav binasında olmalısınız. Adaylar sabah oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi olmadan sınava giremeyeceğinizi unutmayınız. Kovid-19 teşhisi konmuş ya da belirtileri gösteren adaylarımız ÖSYM Başkanlığına iletmelidirler. Bu durumdaki adaylar yedek sınav binalarında ayrı salonlara atanacaktır."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Üniversite adaylarının YKS maratonunda geri sayım başladı
25 Haziran 2020 15:42
|ÖSYM Başkanı'ndan öğrenci ve velilere YKS uyarıları
24 Haziran 2020 14:22
|ÖSYM Başkanı: Sınav için gerekli tüm tedbirleri alıyoruz
23 Haziran 2020 12:07
|YKS'de yeni karar... Ayrı salonlarda sınava alınacaklar
22 Haziran 2020 17:24
|YKS'ye girecek 30 bin adayın sınav merkezi değiştirildi
16 Haziran 2020 13:36
|YKS sınav giriş belgeleri açıklandı
15 Haziran 2020 14:29
|2020-MSÜ temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
14 Haziran 2020 14:31
|Koronavirüs tedbirleri altında geniş katılımlı ilk sınav bitti
14 Haziran 2020 12:39
|ÖSYM, 2020-MSÜ sınavı için hazırlıkları tamamladı
12 Haziran 2020 11:20
|TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
10 Haziran 2020 16:08