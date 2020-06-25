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Beyaz masa yanlış aramalardan sorunlara bakamıyor

Cep telefonu uygulaması ile birlikte korona virüs sürecinde yeni yapılanmaya giden Düzce Belediyesi Beyaz masa bir hafta içinde 2 bin 544 aramaya cevap verdi. Bu aramalardan ise sadece 359 tanesi Düzcelilerin dilek, istek ve şikayetlerine ait. Beyaz masa gelen asılsız ihbarlar nedeniyle Düzcelilerin talep ve dileklerine bakamıyor.
 25 Haziran 2020 21:17
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Beyaz masa yanlış aramalardan sorunlara bakamıyor

Cep telefonu uygulaması ile birlikte korona virüs sürecinde yeni yapılanmaya giden Düzce Belediyesi Beyaz masa bir hafta içinde 2 bin 544 aramaya cevap verdi. Bu aramalardan ise sadece 359 tanesi Düzcelilerin dilek, istek ve şikayetlerine ait. Beyaz masa gelen asılsız ihbarlar nedeniyle Düzcelilerin talep ve dileklerine bakamıyor.

Düzce'de vatandaşların belediye ile alakalı sorunlarını en kısa sürede belediye birimlerine ulaştırmak için kurulan Düzce Belediyesi beyaz masa uygulaması gelen asılsız ve gereksiz aramalarla başı bela. Özellikle pandemi sürecinde Düzcelilerin evlerinden çıkmadan belediye ilgili taleplerini iletebilmelerine olanak sağlayan cep telefonu uygulamasının da hayata geçirilmesine rağmen, duyarsız vatandaşlar tarafından beyaz masa kısa hattı aranmaya ve boş yere meşgul edilmeye devam ediyor. Belediye hizmetleriyle ilgili olarak başvuru yapmaya çalışan vatandaşlar ise hatların yoğunluğu nedeniyle beyaz masaya ulaşmakta zorluk çekiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Düzce Belediyesi Beyaz Masa sorumlusu Muharrem Yılmaz; "1 hafta içinde 2 bin 544 defa beyaz masa aranmış ancak bu aramaların sadece 359 tanesi talep ve 2 bin 185 tanesi ise gereksiz arama. Valiliğin yeri sormak için arayan, İstanbul Büyükşehir Belediyesini arayanlar gibi gereksiz aramalar yapılmış. Bu aramalar nedeniyle gerçekten belediye hizmetleriyle ilgili olarak araması gereken kişiler ise maalesef beyaz masaya ulaşamıyorlar. Vatandaşlarımızdan bu konuda biraz daha hassasiyet istiyoruz" dedi.

Beyaz masa ile ilgili olarak uygulamada yeni bir döneme giren beyaz masa, ihbarda bulunmak isteyenler için daha güvenli olması için farklı bir adım attı. Güvenli bir ortamda belediye ilgili bir sorunu aktarmak isteyenler için Belediye Hizmet Binası içinde oluşturulan Beyaz masa içinde görüşme odası açıldı.

Düzceliler Beyaz masaya 1 hafta içinde belediye hizmetleriyle ilgili olarak 359 talep, dilek başvurusu yapıldı. Bu başvurulardan ise 236 talep sonuçlandırıldı. 18 talep belediye hizmetleri dışında olduğu gerekçesiyle rededildi. 21 talep ise planlamaya alındı. 78 talep ilgili birimlere yönlendirildi.
İhlas Haber Ajansı
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