Beşiktaş'ta iki futbolcunun testi pozitif çıktı
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
|25 Haziran 2020 21:48
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Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımında 2 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden sağlık ekibi danışmanı Tekin Kerem Ülkü tarafından yapılan açıklamada, "24 Haziran Çarşamba günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, iki futbolcumuzda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir. Testi pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi sürecine ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
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