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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 107 kişi öldü

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi.
 25 Haziran 2020 22:42
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Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 107 kişi öldü

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağış sırasında yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi.

Hindistan'da etkisini sürdüren şiddetli yağışlar sırasında düşen yıldırımlar nedeni ile can kaybı artmaya devam ediyor. Patna Afet Yönetimi Kontrol Odası Yetkilisi Umesh Singh, yaptığı açıklamada aşırı yağışlar sırasında düşen yıldırımlar nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini duyurmuştu. Singh, hayatını kaybedenlerin çoğunun çiftçilerden ve evsizlerden oluştuğunu aktarmıştı. Bihar Afet Yönetim Bakanı Lakshmeshwar Rai, yaptığı açıklamada düşen yıldırımlar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiğini duyurdu. Rai, Bihar eyaletinde 83 kişinin, Uttar Pradesh eyaletinde ise 24 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Rai, son yıllarda yıldırım düşmesi sonucu en yüksek can kaybının bugün yaşandığını aktarırken, can kaybının artabileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Bihar eyaletinde geçtiğimiz yıl da Temmuz ayında şiddetli yağış sırasında düşen yıldırımlar nedeni ile 39 kişi hayatını kaybetmişti.
İhlas Haber Ajansı
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