AYM, emsal bireysel başvuru kararlarını cilt halinde yayımladı
Anayasa Mahkemesi emsal niteliğindeki bireysel başvuru kararlarını yayımladı.
|25 Haziran 2020 22:46
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Anayasa Mahkemesi 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait bireysel başvuru kararlarından, emsal niteliğinde olanları cilt halinde yayımladı.
Aşağıdaki linklerden seçme kararlara ulaşabilirsiniz.
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