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AYM, emsal bireysel başvuru kararlarını cilt halinde yayımladı

Anayasa Mahkemesi emsal niteliğindeki bireysel başvuru kararlarını yayımladı.
 25 Haziran 2020 22:46
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AYM, emsal bireysel başvuru kararlarını cilt halinde yayımladı

Anayasa Mahkemesi 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait bireysel başvuru kararlarından, emsal niteliğinde olanları cilt halinde yayımladı.

Aşağıdaki linklerden seçme kararlara ulaşabilirsiniz.

2017 yılı birinci cilt

2017 yılı ikinci cilt

2018 yılı birinci cilt

2018 yılı ikinci cilt

2019 yılı birinci cilt

2019 yılı ikinci cilt
Memurlar.Net - Özel

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