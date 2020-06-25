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Bakan Koca paylaştı: Virüsün yayılma hızı azalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; virüsün yayılma hızının azaldığı söyleminin kulaktan kulağa yayılan bir yanlış olduğunu, virüsün yayılma hızının azalmadığını, virüsün yayılma hızının bize bağlı olduğunu söyledi.
 25 Haziran 2020 22:54
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Bakan Koca paylaştı: Virüsün yayılma hızı azalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı.' ifadelerini kullandı
Memurlar.Net
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