Bakan Koca paylaştı: Virüsün yayılma hızı azalmadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı.' ifadelerini kullandı



VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı. pic.twitter.com/XtBpQPyrc0 Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2020