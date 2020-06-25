Bakan Koca paylaştı: Virüsün yayılma hızı azalmadı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; virüsün yayılma hızının azaldığı söyleminin kulaktan kulağa yayılan bir yanlış olduğunu, virüsün yayılma hızının azalmadığını, virüsün yayılma hızının bize bağlı olduğunu söyledi.
|25 Haziran 2020 22:54
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter'dan yaptığı paylaşımda; 'VİRÜSÜN YAYILMA
HIZI AZALDI. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma
hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana
küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma
hızı şu anda bize bağlı.' ifadelerini kullandı
VİRÜSÜN YAYILMA HIZI AZALDI. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı. pic.twitter.com/XtBpQPyrc0Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 25, 2020
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