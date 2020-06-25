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DHKP-C'ye operasyon: Biri turuncu listede aranan 2 terörist yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye operasyon: Biri turuncu listede aranan 2 terörist yakalandı
 25 Haziran 2020 23:20
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DHKP-C'ye operasyon: Biri turuncu listede aranan 2 terörist yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda, biri aranan teröristler listesinde "turuncu" kategoride yer alan 2 terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube ekipleri, DHKP-C'ye yönelik yeni bir operasyon düzenledi. Örgütün hücre yapılanmasına dönük operasyonda, Ö.Y. ve örgüt üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenilen S.G.'nin yakalandığı bildirildi. Akşam saatlerinde Kadıköy'de bir hücre evine yapılan baskında yakalanan Ö.Y.'nin, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'Aranan teröristler listesi'nde "turuncu" kategoride yer aldığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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