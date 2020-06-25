1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Nasrullah Kadı Camisi açıklaması

Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Kastamonu'daki Nasrullah Kadı Camisi'nde yapılan restorasyonda eserin içindeki tüm hatların, konumları ne olursa olsun, sadece temizlenerek özgün haliyle bırakıldığını, mevcut hiçbir hat yazısının kaldırılmadığını bildirdi.
 25 Haziran 2020 23:27
Yazdır
Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Nasrullah Kadı Camisi açıklaması

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medyada Kastamonu Nasrullah Kadı Camii Şerifi Vakfı'na kayıtlı Nasrullah Kadı Camisi'nde genel müdürlükçe yapılan kapsamlı onarım sırasında "orijinal süslemelerin badana ile kapatıldığı, hatta yok edildiği" iddiasının gündeme getirildiğini hatırlattı.

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Ersoy, cami restorasyonunun, ilgili Koruma Kurulu'nun 17.03.2006 tarih ve 1378 sayılı kararı onaylanan restorasyon projesi ile 19.11.2015 tarih ve 2842 nolu kararı ile onaylanan restorasyon tadilat projesi doğrultusunda gerçekleştirildiğini ve restorasyon çalışmasının 2016'da tamamlandığını belirtti.

Raspa çalışmaları sırasında, birbirinden farklı dönemlere ait kalem işi bezeme örneklerinin tespit edildiğini aktaran Ersoy, bu durumun tarihi eser restorasyonlarında sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğuna dikkati çekti.

Birbirinden farklı dönemlere ait olan kalem işi bezemelerin tespit edilmesiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Baha Tanman'dan uzman görüşü alındığını belirten Ersoy, şunları kaydetti:

"Mevcut duruma göre kalem işi bezemeye ilişkin restorasyon tadilat projesi hazırlanmış ve Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvurulmuş ve onaylanmıştır. İlgili Koruma Kurulu kararı doğrultusunda; iki dönem olarak tespit edilen kalem işlerinden öncelikli olarak ilk dönem kalem işi bezemeler ortaya çıkartılmış, eserin kent belleğindeki önemi de göz önünde bulundurularak ikinci döneme ait kalem işi bezemelerin bir kısmı dönem eki olarak kabul edilerek mihrap önündeki kubbenin tamamında ve diğer bir kubbede dilim şeklinde mevcut hali ile bırakılmıştır. Restorasyon kapsamında eserin içindeki tüm hatlar, konumları ne olursa olsun sadece temizlenmiş ve özgün haliyle bırakılmış olup mevcut hiçbir hat yazısı kaldırılmamıştır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?
25 Haziran 2020 23:54		 2019 yılı TSK dış kaynaktan Muvazzaf Astsubay alım sonuçları
25 Haziran 2020 23:27
AYM, emsal bireysel başvuru kararlarını cilt halinde yayımladı
25 Haziran 2020 22:46		 Personelde virüs çıktı, banka şubesi karantinaya alındı
25 Haziran 2020 22:38
Yeni vaka sayısı bugün de 1500 sınırında
25 Haziran 2020 20:51		 KYK'dan kayıt sildirme duyurusu
25 Haziran 2020 20:37
Bakanlık, hayvanların ırkı, cinsi ve yaşı için uygulama geliştirdi
25 Haziran 2020 17:14		 Yeni atanan Vali ilk ziyaretini şehit ailesine yaptı
25 Haziran 2020 14:41
İBB'nin 5 bin yeni sarı taksi teklifi reddedildi
25 Haziran 2020 14:40		 Cezaevlerinde toplam 91 pozitif vaka bulunuyor
25 Haziran 2020 14:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:05 - Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!00:01 - ABD'de koronavirüs vakaları tekrar rekor rakamlara ulaştı23:54 - Koronavirüsle mücadelede son 24 saatte neler yaşandı?23:45 - İstanbullular sosyal mesafeyi unuttu, eski günlere döndü23:41 - Kastamonu'da FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı23:41 - TOKİ de olsa ilanlar tüketiciyi yanıltabilir23:34 - Türkiye'den Ukrayna ordusuna 205 milyon TL'lik yardım23:27 - Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Nasrullah Kadı Camisi açıklaması23:27 - 2019 yılı TSK dış kaynaktan Muvazzaf Astsubay alım sonuçları23:20 - DHKP-C'ye operasyon: Biri turuncu listede aranan 2 terörist yakalandı
23:12 - Erdoğan, video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak23:08 - Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşım yapan kişiye ev hapsi22:54 - Bakan Koca paylaştı: Virüsün yayılma hızı azalmadı22:46 - AYM, emsal bireysel başvuru kararlarını cilt halinde yayımladı22:42 - Hindistan'da yıldırım düşmesi sonucu 107 kişi öldü22:38 - Personelde virüs çıktı, banka şubesi karantinaya alındı22:25 - Şehit kardeşiyle tartıştı, 'Benim için mi şehit oldu?' deyip, darbetti22:18 - Hekimlerden aşırı sıcak uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
İBB'nin, bir müzayededen, Fatih Sultan Mehmet'in portresini 6,5 milyon TL verip satın almasını;
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de koronavirüs vakaları tekrar rekor rakamlara ulaştı
Kalkacak denilen formasyonu, Üniversite uzaktan eğitimle verecek!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
obradovic'in fenerbahçe'den ayrılması 4
Yemeği fazla kaçırmak 1
nazar 1
maske takmak 3
insanın insandan dinlenmesi 1
çin'de köpek eti festivali'nin başlaması 6
şehir hatları vapurunun 5 kuruş olması 1
bağcıklı ayakkabının ettikleri 1
kısas 1
nefret 1
SON İLANLAR
Konya Büyükşehir Belediyesi 126 İtfaiye Eri alacak
Horasan Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Cimitekke Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yazıcık Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Kalecik Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
İstanbul Sultangazi Belediyesi 15 zabıta memuru alacak
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sözleşmeli 4 bilişim personeli alacak
Atatürk Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kayseri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam