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2019 yılı TSK dış kaynaktan Muvazzaf Astsubay alım sonuçları

2019 Yılı Türk Silahlı Kuvvetleri dış kaynaktan Muvazzaf Astsubay aday alımı sonuçları açıklandı
 25 Haziran 2020 23:27
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2019 yılı TSK dış kaynaktan Muvazzaf Astsubay alım sonuçları

* Türk Silahlı Kuvvetlerine Dış Kaynaktan Astsubay Alımı seçim aşamaları tamamlandı. Seçim aşamaları sonrasında yapılan değerlendirme sonucunda başarılı olan tüm adaylar başarı sıralamasına tabi tutularak sıralandı. Başarı sıralaması her bir adayın kayıt hakkı kazandığı anlamına gelmemekte olup, kontenjana girerek kayıt hakkı kazanan adaylara, ..... Sınıfında Başarı Sıranız-6 Kayıt Hakkı Kazandınız şeklinde ifade yazılmış ve ilk grup olarak kayıt hakkı verilmiştir. Kayıt hakkı Kazanan adayların kayıtları, 29 Haziran - 05 Temmuz 2020 tarihlerinde 08:30-16:30 saatleri arasında yapılacaktır. Bir aday birden fazla Kuvvet Komutanlığının başarı sıralama listesinde bulunabilecektir. Birden fazla Kuvvet Komutanlığında kayıt hakkı kazanan adaylar, tercih ettiği Kuvvet Komutanlığının kayıt merkezine giderek kaydını yaptıracak, kaydını yaptıran adayların diğer Kuvvet Komutanlıklarındaki adaylıkları sonlandırılacaktır. Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına kaydını yaptıran aday daha sonra diğer Kuvvet Komutanlığına geçiş yapamayacaktır. Kayıt hakkı kazanan adaylardan 05 Temmuz 2020 (dahil) tarihi 16.30'a kadar kayıt işlemi yaptırmayan adayların adaylıkları sonlandırılacak, her ne sebeple olursa olsun ilave kayıt süresi verilmeyecek, adayın kayıt hakkı kazanamadığı diğer kuvvet komutanlığındaki başarı sıralamaları devam edecektir.

* Türk Silahlı Kuvvetleri astsubay alımı ilk kayıt döneminde kayıt hakkı kazanamayan adaylar (başarı sırası belirtilip, kayıt hakkı kazandığı belirtilmeyen) için ikinci çağrı 14 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak ve bu adayların kayıt işlemleri 16-19 Temmuz 2020 tarihleri arasında, 08:30-16:30 saatleri içerisinde yapılacaktır. Bir aday birden fazla başarı sıralama listesinde bulunabilecek, önce hangi sınıftan sıra gelirse o sınıf için çağrı yapılacaktır. 20 Temmuz - 07 Ağustos 2020 tarihleri arasında eksik kalan kontenjanlar için ayrıca bir ilan yapılmayacak, Kuvvet Komutanlıkları kayıt merkezlerince kontenjanlar doldurulana kadar sırası gelen aday telefon ile aranarak kayıt için davet edilecektir. 07 Ağustos 2020 tarihinde kayıt faaliyetleri tamamlanacak olup daha sonra ilave çağrı ve kayıt işlemi yapılmayacaktır.

* Kontenjan dağılımı yüzde yirmisi Lisans mezunu, yüzde sekseni Önlisans şeklindedir.

* Herhangi bir Kuvvet Komutanlığına kayıt yaptıran adayın diğer Kuvvet Komutanlıklarındaki adaylığı ve kayıt hakkı sonlandırılacaktır.
Memurlar.Net
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